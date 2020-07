Dorin Cioaba, regele romilor, a ajuns in spital, dupa ce s-a infectat cu coronavirus, alaturi de soția sa: Infectați sunt mai mulți membri ai unui stabor

Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioabă, internat în Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu împreună cu soţia sa, ambii infectaţi cu noul coronavirus, îi îndeamnă pe romi să aibă încredere în medici şi să meargă la spital să se testeze, iar dacă sunt bolnavi, să rămână internaţi, pentru a fi vindecaţi.

Întrebat de corespondentul AGERPRES dacă testul pentru noul coronavirus pe care l-a făcut a fost pozitiv, Cioabă a confirmat.

Citește și: PSD a răbufnit! Președintele, direct vizat: 5 întrebări pentru președintele Iohannis și PNL

"Sunt bine, dar la spital. Sunt eu cu Sighi (Sighişoara - n.r.) aici, acum. (...) Eu am fost în contact cu aceştia de la stabor. Eu am fost la o judecată şi de acolo m-am dus în maşină, cu trei membri ai staborului şi aceştia toţi trei au ajuns la spital. Acum îmi e teamă şi mie şi am zis să vin să îmi fac şi analize şi mi le repet. Eu am venit să îmi fac analize", a declarat Dorin Cioabă, joi seara, pentru AGERPRES.

Cioabă îi îndeamnă pe toţi romii care au simptomele bolii să meargă la spital.

Citește și: Alte două orașe, la un pas de a intra în carantină: Va fi crunt! Va fi dezastru economic

"Să meargă la spital în primul rând, că e foarte bine să vadă, are sau nu are, unde le dă medicamente de răceală şi le trece, că nu e altceva, ca să nu se agraveze, că dacă se agravează, pe urmă nu mai poate să îi salveze nimeni", a mai spus Dorin Cioabă.

La începutul pandemiei de COVID-19, două rude ale lui Dorin Cioabă, un unchi şi soţia acestuia, au decedat din cauza noului coronavirus, însă aveau şi comorbidităţi.

Citește și: E oficial! ‘Prima Casă’ devine ‘Noua Casă’! Ce locuinţe pot fi cumpărate şi care sunt criteriile de eligibilitate .