Dorin Cioaba spune ca NU are coronavirus: Sunt bolnav de diabet, am și tensiune, mi-e frica

Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor din România, a declarat joi la Antena 3 că nu are coronavirus și că așteaptă rezultatul unui test făcut după ce mai mulți membri ai staborului au fost depistați pozitiv. Surse medicale au susținut joi, potrivit Mediafax, că Cioabă ar avea coronavirus. 'Regele romilor' este internat în Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu.

„Ma simt bine. Nu sunt confirmat”, a spus el la Antena 3. „Nu am niciun fel de simptom, nu am facut febra, nu tusesc. De cand am venit am primit vitamina C. Nu ma gandesc sa fiu bolnav”, a adăugat el. Dorin Cioabă a spus că după ce membri ai staborului au fost confirmați cu coronavirus, DSP i-a recomandat să meargă să se testeze. „M-am panicat un pic, sunt bolnav de diabet, am si tensiune, am zis sa fac toate analizele”, a indicat el.

Dorin Cioabă a precizat că a intrat în contact cu persoane bolnave de COVID-19. „O să mă autoizolez”, a spus el.

Acesta a repetat că îi este frică de coronavirus.

