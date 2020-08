Dorin Florea, Mureș: Un presedinte de CJ nu trebuie sa fie slugoiul unor partide sau grupuri de interese

Primarul municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea, şi-a depus, luni, candidatura pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Mureş, arătând că a decis să meargă independent în alegeri, considerând că un preşedinte de CJ trebuie să fie profesionist şi nu trebuie să fie "slugoiul unor partide sau grupuri de interese", potrivit Agerpres.

El a criticat faptul că, în Mureş, Consiliul Judeţean a fost deficitar în întocmirea, gestionarea şi implementarea proiectelor prioritare - gestionarea deşeurilor, Aeroportul Târgu Mureş, centuri ocolitoare - şi că nicio localitate nu beneficiază de drumuri ocolitoare, referindu-se şi la administrarea parcului pentru sporturi cu motor - Motoring."La nivelul judeţului Mureş au fost tratate cu superficialitate nu doar zona periurbană din jurul municipiului Târgu Mureş, ci şi zonele periurbane din jurul Reghinului, Sighişoarei şi a Târnăveniului (...) Am decis să candidez independent fiindcă un preşedinte de consiliu judeţean nu trebuie să fi slugoiul unor partide sau a unor grupuri de interese, ci trebuie să fie un bun profesionist, care să respecte şi să sprijine administraţiile locale şi în acelaşi timp să fie un om de onoare", a declarat Dorin Florea la ieşirea de la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană 28 Mureş.

Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea în masă: Se poate întâmpla în câțiva ani de zile



Florea spus că ţara este în situaţia actuală din cauza calităţii slabe a politicienilor şi că acest fapt se datorează inclusiv preşedinţilor de consilii judeţene.



"Este şi cazul judeţului Mureş, unde s-a practicat un compromis de neînţeles, fiind numită în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş o persoană care a fost scoasă din sânul unui partid, fără nicio viziune de dezvoltare a judeţului. Am decis cu fermitate să candidez ca independent, pentru a putea înlătura ideea de încrâncenare pe linie politică şi pentru a putea fi cu adevărat liber în a sprijini toţi primarii care doresc să dezvolte proiecte pentru comunităţile lor. Din experienţa de peste 20 de ani pe care o am în administraţie, sunt convins că ştiu că voi reuşi să dezvolt judeţul. Stau mărturie reuşitele mele din perioada în care am fost prefect: demararea lucrărilor la barajul din Răstoliţa, drumul ocolitor Periş-Petelea, polderul (digul) la Niraj, sprijinul acordat pentru ca Aeroportul Târgu Mureş să devină aeroport internaţional, studiul privind strategia de dezvoltare a aeroportului pe care l-am realizat în perioada cât am fost prefect", a mai arătat Dorin Florea.



El a adăugat că programul său pentru judeţul Mureş este planificat de mulţi ani şi vine în sprijinul tuturor comunităţilor mureşene.



"Mă bazez pe un program cât se poate de clar, coerent, concret, făcut nu acum, în pripă, în campanie electorală, ci este un program pe care l-am susţinut de-a lungul anilor, privind zona periurbană. Se adaugă, e adevărat, şi zona Sighişoara, Târnăveni şi Reghin. Este vorba de infrastructură, în primul rând. Dacă ai făcut autostradă, trebuie să o descarci undeva, nu o laşi să se blocheze. O descarci spre Târgu Mureş, o descarci spre Reghin, o descarci spre Sighişoara. Aeroportul trebuie să devină funcţional. Trebuie reluat studiul pe care l-am făcut în 98, este vorba de aeroport cargo şi va deveni cel mai mare cargo al Transilvaniei (...) Eu cred că în mandatul pe care îl voi lua, primul lucru pe care îl voi face, voi face ca aceste studii să fie fezabile. Unele există, unele trebuie reluate, să caut o echipă de specialişti capabilă, nu cu încrâncenare şi cu ONG-uri împotrivă, să le pui coerente în funcţie, ca să poţi să demarezi de urgenţă, în maxim un an de la formarea bugetului, să pot să dau aceste studii să fie funcţionale într-un an, pentru că este important să le facem pe bani europeni", a mai spus Dorin Florea.



Partidul Pro România a anunţat că va susţine candidatura independentă a lui Dorin Florea la preşedinţia Consiliului Judeţean Mureş.