Dorit de multe cluburi, ar putea ajunge la Politehnica Iasi

Mailat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politehnic Iasi s-a intor din Ardeal cu un rezultat bun in fata campioanei, dar si cu promisiunea ferma a oficialilor din Gruia ca il vor ceda pe Sebastian Mailat in Copou. Mijlocasul in varsta de 21 de ani, eligibil pentru regula Under 21, si-a dat acordul pentru a juca la Poli si este asteptat astazi la Iasi pentru a semna contractul. Ce le-a spus Mihai Teja jucatorilor ieseni la pauza partidei cu CFR Cluj Varianta trecerii lui Mailat in Copou presupune un imprumut pe un sezon sau un transfer definitiv, CFR-ul urmand sa pastreze in acest caz procente din jucator. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...