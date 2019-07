Dormi cu televizorul aprins? Vezi ce risti

obezitate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Obiceiul de a dormi cu televizorul aprins ar putea creste riscul de obezitate pentru femei, transmite Press Association. Femeile expuse la lumina artificiala in timpul noptii au o probabilitate mai mare de a se ingrasa si a deveni obeze sau supraponderale in urmatorii cinci ani, potrivit unui studiu la care au participat 44.000 de persoane. Cercetarea, publicata in revista JAMA Internal Medicine, sugereaza ca eliminarea luminilor si ecranelor din dormitor ar putea reprezenta o alta modalitate de a combate criza obezitatii, au precizat autorii studiului. Efectele asupra organismului ale unei nopti pierdute Cercetatorii de la National Institute of Environmental Health Sciences din SUA au monitorizat 43 ...