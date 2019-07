Doru Bușcu se amuza pe seama Vioricai Dancila: Daca ieșea Dragnea. Adacabrant! Cred ca au facut cu inima!

Jurnalistul Doru Bușcu, un apropiat al fostului lider PSD, Liviu Dragnea, se amuză de isteria creată în PSD de potențiala eliberare a lui Liviu Dragnea, ca urmare a deciziei CCR pe completurile de trei. Bușcu susține că numai la gândul că Dragnea ar ieși din închisoare anumiți oameni din PSD au făcut atac de panică și deja își pregăteau discursul de iertare.

Iată interviul acordat de Doru Bușcu în cadrul emisiunii ”România 9”, de la TVR 1:

”Doru Bușcu, invitat: În octombrie 90, plictisindu-ne de vechea tipografie de la Informația Bucureștiului, am găsit niște poze cu Ceaușescu imprimate pe metal, pe atunci se trăgea pe plumb, și am zis așa, mai în glumă ”Uite ce poze avem, ce-ar fi să facem un ziar cu Ceaușescu, ca pe vremuri”. Cineva a avut ideea să se cheme chiar Scânteia, și am scos ziarul Scânteia din niște titluri, cum să zic..

Ionuț Cristache, moderator: Ca și cum ar fi la zi

Doru Bușcu, invitat: Ca și cum ar fi la zi cu o coadă întoarsă, cu puțin umor la sfârșit, dar nu se observau. Și deliram... Dar ziarele arătau la fel, poza lui Ceaușescu, Scânteia, a renăscut organul de luptă împotriva... S-au vândut 700.000 de exemplare, dar ce a fost uimitor e că noi mergeam pe stradă și ne uitam, vedeam că oamenii erau cutremurați

Ionuț Cristache, moderator: Băi, chiar se întâmplă

Doru Bușcu, invitat: de ideea că s-au întors ăștia. Oamenii ca oamenii, dar ce-or fi zis. cei care..

Ionuț Cristache, moderator: Activiștii

Doru Bușcu, invitat: Cei care-l împușcaseră, care-l trădaseră, care-l vânduseră

Ionuț Cristache, moderator: Panică

Doru Bușcu, invitat: Am fi dat orice să vedem în primele secunde fața ”Șefu, a apărut Scânteia, a înviat nea Nicu”. Așa și ieri, vine Dragnea, câțiva cred că au dus mâna la inimă

Ionuț Cristache, moderator: Viorica, cel puțin...

Doru Bușcu, invitat: ...fără să cânte imnul. Au dus mâna, hopa, dacă vine șeful înapoi? Cred că și-au pregătit și discursurile,

Ionuț Cristache, moderator: Eu nu, eu nu

Doru Bușcu, invitat:știți, șefu..

Ionuț Cristache, moderator: ..e scaunul dvs, n-am stat niciodată pe el. Doamne, da..

Doru Bușcu, invitat:Chiar dacă mîine ar ieși Dragnea

Ionuț Cristache, moderator: Scuză-mă, îți dai seama ce țară traumatizată dacă simplul gând, simplul fapt că noi putem să vorbim despre lucrurile astea, că pe unii i-ar înspăimânta, îți dă o dimensiune absolut abracadabrantă, totuși, a societății, un om să provoace atâta panică, atâta nevroză, atâta...

Doru Bușcu, invitat:Nu e doar nevroză spontană, ci este și puțin lucrată, sunt și puțin jucate. O parte din acest joc îl fac chiar canalele de presă.

Ionuț Cristache, moderator: A, cu siguranță

Doru Bușcu, invitat: Care dintr-un interviu scot două cutremure, un atac terestru asupra României și se joacă cu orice eveniment, pentru că e și vară, plus că a început vacanța, e un subiect tabloid deocamdată, Parlamentul intră în vacanță. Chiar dacă ar fi eliberat, ceea ce este exclus, în orizontul următoarelor luni, politic, nu ar mai avea nimic de recuperat Dragnea, pentru ca a fost extras dintr-un loc care acum e ocupat si, in fine, e greu de revenit.

Ar trebui sa-si angajeze un psiholog, PSD-ul, pentru eventualele stiri. Mesajul de la miezul noptii: Totusi Dragnea va iesi. Si atunci sa faca niste sedinte, atingeti acum ecranul, nu se intampla nimic.

Ionut Cristache: Da, dar haideti sa ne uitam la PSD, ca dupa congres, apropos, te-ai uitat la congres?

Doru Buscu: M-am uitat.

Ionut Cristache: Cum ti s-a parut?

Doru Buscu: As putea sa raspund pe lung sau pe scurt. Trebuie sa ai intelegere pentru oamenii politici. Politica a fost o solutie de moment, buna pentru ca a calmat niste tendinte. Decizia de a pune premierul in fruntea partidului a fost buna pentru ca orice lupta deschisa pentru putere ar fi dus la schisme, fragmentari, fractii, s.a.m.d. El are nevoie sa se aglutineze acum, sa se reenergizeze, sa devina centripet.

M-a ingrijorat insa un lucru pentru ca s-au rostit niste discursuri.

Niciunul dintre discursuri nu a avut ceea ce trebuia sa aiba un discurs.

Ionut Cristache: Si anume?

Doru Buscu|: O viziune, o mica critica a lipsei de ideologie, o zona energetic pentru oameni. Urmati-ma, eu sunt capitanul, noi suntem capitanii, noi sunteam de acum, avem sageti, avem toporisti, schimb cararea, mergeti dupa noi.

A parut ca a fost un congres al pacii ingrijorate. Adica se putea ca discursul tanarului Plesoianu, de la care asteptam mai multa nervozitate, sa rastoarne, sa incline, nu sa puna in pericol pozitia Vioricai Dancila dar sa spuna niste lucruri mai mult decat cele pe care le-a spus, pentru ca din nefericire pentru Plesoianu, desi are in esenta dreptate, povestea ca nu poti abandona brusc o tema pe care unii alegatori de-ai lor s-au identificat cu ea.

Acest discurs ca sa fie prezidentiabil sau sa emita pretentii la o pozitie in partid, trebuie largit. Nu poti fi monomaniacal, cu justitie anti Kovesi, deci trebuia putin ajutat acest discurs si sa nu fi fost atat de contondent.

Ionut Cristache: Ai rostit un cuvant, asa am descries si eu ce s-a intamplat acolo, atmosfera de acolo, pacea asta matriarhala a PSD-ului izvorata din vocea Vioricai Dancila. Democratia nu este despre pace. Comunismul e despre pace. E o singura parere, cea mai buna si toata lumea adera la ea. In democratie e pe baza de conflict, pe baza de ideologii, de putere, de opozitie.

PSD-ul despre cine mai vorbeste zilele astea, cu pacea? Hai sa nu-l injuram nici pe Iohannis, sa nu ne injuram nici cu PNL-ul, nici cu USR-ul, sa fie bine, pace, armonie si cu totii daca putem sa venim prin rotatie la guvernare ca sa fie bine pentru toata lumea.

Doru Buscu: Acolo au tras niste concluzii bune, si anume ca nu trebuie sa ne unificam, sa ne asa…Dar au tras si niste concluzii proaste, si anume ca trebuie sa tinem seama de votul de la 26 mai. Inainte de a tine seama de acest vot trebuie sa faci o critica sau daca nu o critica, o analiza critica a acestui vot ca sa vezi ce s-a intamplat acolo, ori PSD, partidul partidelor la numaratul voturilor, nu a organizat numaratoare paralela. E ca si cum ar fi aruncat prosopul inainte.

Ionut Cristache: Cum a mai facut-o.

Doru Buscu: PSD nu intelege sa puna la indoiala numerele de la final, cum toate partidele invinse o fac. Avem o istorie lunga a contestarilor.

PSD-ul are acum si niste mijloace suplimentare de a face o renumarare, pentru a face proba prin adunare a democratiei, daca 300 de tineri, vreme de o luna sau trei saptamani numara niste voturi fizic. Nu stiu daca mai exista, ele au existat. Au facut in schimb o comisie, s-au gandit la o comisie. Asta inseamna dizolvarea totala a problemei. Deci inainte de a ne spune ca ne-a tras o palma electoratul, trebuie sa vezi, ti-a tras electoratul o palma? Poate ti-a dat un buchet de flori sau poate ti-a tras un sut. Fa o analiza si apoi apuca-te sa spui. Asta arata ca a existat si un ridicat sentiment al culpei fata de soarta liderului abandonat.

A existat o mare sete de revansa si a existat o teama in raport cu cu ceea ce s-ar putea intampla daca partidul pierde guvernarea. Adica nu s-ar mai achita niste facturi pentru teritoriu, pentru ca oamenii aia care tin in spate alegerile, teritoriul, trebuie sa plateasca in teritoriu, apa, canal, sa achite. Factura este politica, intotdeauna, dar e platibila in bani, in lei.”.