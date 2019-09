Doru Popadiuc a semnat pe doua sezoane cu Politehnica Iasi

doru popadiuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mijlocasul Doru Popadiuc (24 ani) a semnat o intelegere cu Politehnica Iasi, care se va intinde pe durata a doua sezoane competitionale. Ultima data la FC Voluntari, jucatorul sucevean a bifat prezente in tricoul nationalelor U19 (12 aparitii, un gol marcat) si U21 (5 aparitii) ale Romaniei. Doru s-a antrenat in ultimele zile cu echipa si l-a convins pe antrenorul Mihai Teja ca reprezinta o achizitie buna pentru Poli, mutarea oficializandu-se rapid, inaintea de plecarea la Botosani pentru partida din etapa a 9-a, contra lui FC Hermannstadt. Meci dificil pentru Politehnica Iasi, in Cupa Romaniei. Iesenii intalnesc o echipa de traditie Popadiuc a debutat in Liga 1 la varsta de 18 ani, trecandu-si i ...