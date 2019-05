Dosar de dalapidare la un club din LIGA I

Dunarea Calarasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politisti din cadrul IPJ Calarasi au ridicat in cursul zilei de astazi, de la sediul clubului de fotbal AFC Dunarea Calarasi, mai multe dosare care vizeaza activitatea din perioada 2014-2016 si care fac obiectul unui dosar de delapidare, potrivit unui comunicat postat de clubul de Liga I pe . Presedintele executiv al unei echipe din Liga I si-a dat demisia ''Facem precizarea ca documentele ridicate astazi, 15 mai, de la clubul Dunarea, provin din perioada fostei conduceri cand Dunarea activa in Liga a 3-a, iar mai apoi a promovat in Liga a 2-a'', se arata in comunicat. Dunarea, aflata la primul sau sezon in esalonul de elita al fotbalului romanesc, ocupa locul 13, penultimul in Liga ...