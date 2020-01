Dosar de moarte suspecta in cazul Cristinei Țopescu. Ultima prezența online a Cristinei Țopescu ar fi fost, pe Whatsapp, pe data de 28 decembrie

Vestea morții Cristinei Țopescu a îndurerat o țară întreagă. Fosta prezentatoare și realizatoare tv a fost găsită, duminică seara, fără suflare în propria locuință după ce o vecină a alertat poliția, spunând că nu o mai văzuse de trei săptămâni, iar mașina este nemișcată în parcare. Între timp, potrivit procedurii, polițiștii au deschis un dosar The post Dosar de moarte suspectă în cazul Cristinei Țopescu. Ultima prezență online a Cristinei Țopescu ar fi fost, pe Whatsapp, pe data de 28 decembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.