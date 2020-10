DOSAR Familia Iorgulescu susține ca fiul lor este inapt psihic de inchisoare - Procurorii arata ca daca era 'NEBUN' nu avea ce sa caute la volan

Procurorii de la Parchetul Tribunalului București l-au trimis recent în judecată pe Mario Iorgulescu, fiul vicepreședintelui Federației Române de Fotbal și președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, iar acesta va fi judecat pentru omor.

Mai precis, a provocat un accident de circulație în urma căruia un bărbat de 24 de ani, tatăl unui copil, și-a pierdut viața.

STIRIPESURSE prezintă în exclusivitate dedesubturile acestui dosar și dificultățile întâmpinate de anchetatori atunci când a fost vorba de a îl trage la răspundere penală pe Mario Iorgulescu.

În actele dosarului se arată că „după punerea în mișcare a acțiunii penale în data de 20.12.2019 și citarea inculpatului la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru termenul din 13.01.2020, la data de 09.01.2020 a fost primită prin e-mail cererea formulată de avocat Dragoș Pârgaru, apărător ales al inculpatului Iorgulescu Gino-Mario”.

„Avocatul a arătat că, având în vedere citația din data de 20.12.2019, prin care Iorgulescu Gino-Mario este chemat la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București în ziua de 13.01.2020, ora 12:00, în calitate de inculpat, informează pe această cale organele de urmărire penală în legătură cu imposibilitatea obiectivă de prezentare a inculpatului la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar în temeiul art. 312 din Codul de proc.pen. solicită se se dispună o expertiză medico-legală cu obiectivul „să se stabilească dacă Iorgulescu Gino-Mario suferă de o boală gravă care îl împiedică să ia parte la procesul penal””, se mai arată în dosar.

Tulburat posttraumatic

„În motivarea imposibilității de prezentare și a necesității dispunerii unei expertize medico-legale, domnul avocat Dragoș Pârgaru a atașat o adresă emisă de doctorul Francesco Somajni, medic în cadrul Casa di Cura „Le Betulle”, Appiano Gentile (CO), Italia, prin care se detaliză starea medicală a inculpatului la momentul respectiv, concluzia medicului fiind aceea că Iorgulescu Gino-Mario nu poate fi externat, date fiind condițiile clinice și psihologice prezente.

Înscrisul a fost pus la dispoziție în limba italiană, însoțit de o traducere autorizată în limba română, cu următorul cuprins:

«Informații clinice despre Dl. Iorgulescu Gino-Mario, născut în România, .... și domiciliat în Cuasso al Monte (VA), ....

Pacientul este internat în această structură din data de 31 octombrie 2019 pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului, provenind din clinica Zucchi din Carate Brianza cu diagnosticul de tulburare de stres posttraumatic și tulburare de personalitate nespecificată, ca urmare a unui grav accident rutier cu politraumatism din data de 08 septembrie 2019.

În cursul acestei internări, au fost efectuate examinări aprofundate diagnostice și instrumentale, cu ajutorul cărora au fost constatate leziuni cerebrale anterioare, în special în zona frontală stângă, la PET-CT din 17 decembrie 2019 („[...] deficiență neregulată a metabolismului glucidic cortical cerebral în zona frontală, predominantă în partea stângă, în special la nivelul zonei medii, cu o implicare minoră a zonei superioare și inferioare [...] semne de suferință funcțională corticală cerebrală frontală, predominantă în partea stângă [...]”), de origine anterioară față de evenimentul traumatic, dat fiind faptul că nu a fost evidențiat niciun element la RMN anterior encefal. (s.n.)”, se arată în documentul medical primit de anchetatori la dosar.

Profil personal creionat de părinți

„Această observație clinică se potrivește cu ce a reieșit din discuțiile anamnestice cu părinții care descriu un comportament al fiului caracterizat dintotdeauna de lipsa controlului în ceea ce privește impulsurile, generat de un sindrom frontal.

De asemenea, este în concordanță cu observația clinică obiectivă actuală asupra pacientului, care manifestă capacități cognitive, mnezice, de concentrare și de mentalizare reduse, cu o foarte redusă ideație spontană și stimulată și o capacitate de critică redusă.

Pacientul se află sub tratament cu pregabalin, quetiapină, promazină, lormetazepam, flurazepam, fluoxetină, topiramat, clotiapină și nalmefene și se impune continuarea tratamentului psihofarmacologic, neurologic și psihologic pe o perioadă ulterioară nedeterminată.

Din acest motiv, date fiind condițiile clinice și psihologice prezente, pacientul, în acest moment, nu poate fi externat.»”, se mai arată în scrisoarea medicală care indică faptul că Mario nu este „apt” de un regim de detenție ci de „recuperare” în clinici de psihiatrie.

Ofensiva procurorilor

„Conform înscrisului medical atașat cererii, din cauza condițiilor clinice și psihologice prezente, inculpatul nu poate fi externat, iar continuarea imperioasă a tratamentului s-ar impune pe o perioadă ulterioară nedeterminată.

Astfel, medicul curant a stabilit că inculpatul are leziuni cerebrale, constând într-o deficiență neregulată a metabolismului glucidic cortical cerebral, iar aceste leziuni ar fi fost observate la un PET-CT (PositronEmissionTomography – ComputedTomography n.n.) efectuat în data de 17.12.2019.

Conform aceluiași medic, leziunile ar fi anterioare evenimentului traumatic din data de 08.09.2019, iar acest aspect ar rezulta din împrejurarea că „nu a fost evidențiat niciun element la RMN anterior encefal”.

În legătură cu mențiunea precitată, se constată că este imposibil de găsit o legătură logică între argument și concluzie, căci anterioritatea leziunilor nu poate fi confirmată de lipsa lor anterioară.

Totuși, conform înscrisului, faptul că leziunile sunt anterioare evenimentului traumatic s-ar corobora cu aspectele rezultate din discuțiile medicului cu părinții inculpatului, care au descris „un comportament al fiului caracterizat dintotdeauna de lipsa controlului în ceea ce privește impulsurile”.

Toate acestea ar fi în concordanță și cu starea actuală a pacientului, „care manifestă capacități cognitive, mnezice, de concentrare și de mentalizare reduse, cu o foarte redusă ideație spontană și stimulată și o capacitate de critică redusă”.

Concluzia logică a mențiunilor din înscrisul emis de medicul curant al inculpatului este aceea că Iorgulescu Gino-Mario are leziuni cerebrale anterioare evenimentului traumatic din data de 08.09.2019.

De asemenea, din moment ce comportamentul inculpatului, care a fost caracterizat dintotdeauna de lipsa controlului în ceea ce privește impulsurile, reprezintă o confirmare a leziunilor cerebrale, rezultă că și aceste leziuni cerebrale au o vechime considerabilă (chiar dintotdeauna).

În aceste condiții, arată procurorul că este inexplicabil cum starea actuală a inculpatului, așa cum este descrisă de medicul curant, este incompatibilă cu externarea și prezentarea inculpatului în fața organelor de urmărire penală, dar în același timp a fost compatibilă cu prezența inculpatului în societate până la această vârstă”, mai arată procurorii în dosar.

Tratat în realitate pentru dependență de droguri

„În legătură cu natura leziunilor cerebrale, medicul a arătat că este vorba de o „deficiență neregulată a metabolismului glucidic cortical cerebral în zona frontală, predominantă în partea stângă, în special la nivelul zonei medii, cu o implicare minoră a zonei superioare și inferioare”.

Pornind de la împrejurarea că mostra de urină recoltată de la Iorgulescu Gino-Mario la data de 08.09.2019, ora 05.42, testată cu metoda testului imunologic rapid, a furnizat rezultatul „pozitiv pentru cocaină”, au fost căutate informații în legătură cu efectele consumului de cocaină asupra creierului, fiind găsite mai multe articole, între care și unul publicat pe pagina de internet aparținând American AddictionCenters (Centre Americane pentru Dependenți), la adresa https://americanaddictioncenters.org/cocaine-treatment/effects-on-the-brain (pagină verificată la data de 09.01.2020).

Conform acestuia, la titlul „Schimbări fizice ale creierului”, se menționează, între altele, că persoanele care se luptă cu dependența de cocaină prezintă niveluri reduse ale metabolismului glucidic în mai multe zone ale creierului, ceea ce sugerează că neuronii nu mai funcționează la capacitate sau încep să moară (traducere neoficială - textul original „Peoplewhostrugglewith cocaine addictionalso show reducedlevels of glucose metabolism in manyareas of thebrain, suggestingthatneuronsunderperform or beginto die.”).

De asemenea, o parte din medicamentele prescrise inculpatului sunt utilizate în tratarea sindromului de sevraj, iar simptomele observate de medicul curant, constând în „capacități cognitive, mnezice, de concentrare și de mentalizare reduse” pot reprezenta consecința afectării lobului frontal al creierului și constituie urmări cunoscute ale consumului cronic de cocaină.”, au mai scris anchetatorii în dosarul de omor.

Medic înșelător...sau înșelat

„Astfel, este foarte posibil ca pretinsele leziuni cerebrale ale inculpatului să fie asociate consumului de cocaină, însă ele sunt prezentate ca făcând parte dintr-un tablou clinic care l-ar împiedica pe inculpat să se prezinte la chemările organelor judiciare sau chiar să participe la procesul penal, necesitând un tratament „pentru o perioadă ulterioară nedeterminată”.

Se mai observă este că înscrisurile medicale sunt emise în mod vădit „pro causa”. Atunci când inculpatul a fost citat la parchetul din România, ceea ce ar fi implicat externarea sa din clinică, starea sa medicală era una care împiedica externarea.

Când s-a pus problema ca autoritățile să se deplaseze la clinică, nemaifiind necesară externarea, starea medicală a inculpatului nu mai permitea nici comunicarea unor acuzații, inculpatul nefiind în măsură „să înțeleagă complexitatea unui act relevant din punct de vedere juridic”, aceasta în condițiile în care însuși apărătorul inculpatului a solicitat ca aducerea la cunoștință să fie făcută prin procedură judiciară internațională.

În cele din urmă, medicii au permis ca autoritățile judiciare italiene să aducă la cunoștința inculpatului atât actul de acuzare, cât și schimbarea încadrării juridice, activitate care prin ea însăși demonstrează că inculpatul este capabil să înțeleagă acuzațiile și să uzeze de dreptul la tăcere, deși înscrisurile medicale prezentate excludeau această capacitate a inculpatului”, au mai scris procurorii în documentul prin care au cerut arestarea prevetivă în lipsă a lui Mario Iorgulescu.