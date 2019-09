Dosar penal, deschis de Parchetul General privind modul in care INML a analizat oasele gasite la Caracal

Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal in rem referitor la modul in care specialistii Institutului National de Medicina Legala (INML) au efectuat analiza ADN in cazul Alexandrei Macesanu, in urma sesizari depuse in acest sens.

Urmarirea penala a fost inceputa pentru infractiunile de favorizare a faptuitorului si abuz in serviciu, relateaza Mediafax.

„Va comunicam faptul ca, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica, se afla in lucru un dosar penal format ca urmare a unei sesizari privind nereguli in modul de intocmire a analizei ADN de catre specialistii din cadrul Institutului National de Medicina Legala, ca urmare a expertizei dispuse privind disparitia minorei Alexandra Macesanu”, au precizat reprezentantii Parchetului General, conform sursei citate.

La sfarsitul lunii august, Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a precizat ca, in urma discutiei cu procurorul general, va fi deschis un dosar penal la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Ancheta vizeaza modul in care INML a analizat oasele gasite la Caracal.

In aceeasi perioada, raportul Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a aratat ca INML a respectat procedurile in analizarea probelor gasite in casa lui Gheorghe Dinca.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.