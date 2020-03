Dosar penal: Ieșit din izolare, prins și carantinat, a evadat din hotel coborand pe geam cu un cearșaf

Un bărbat din Botoșani a evadat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, dintr-un hotel unde se afla în carantină. El a folosit un cearceaf pentru a coborî pe geam. Pe numele lui au fost deschise două dosare penale. Bărbatul a fost prins, vineri seară, de un echipaj de jandarmi din Botoșani, după ce plecase de The post Dosar penal: Ieșit din izolare, prins și carantinat, a evadat din hotel coborând pe geam cu un cearșaf appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.