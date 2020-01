Dosar penal in cazul dezinsecției de la Liceul German din Arad care a intoxicat 40 de elevi

Poliţiştii din Arad au deschis dosar penal în cazul dezinsecției de la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn din cauza căreia 40 de elevi au ajuns la spital cu simptomele unei intoxicații, edeme la nivelul fetei şi al ochilor, greaţă şi vărsături. Primele cercetări au scos la iveală că acțiunea de dezinsecție și dezinfecție a avut The post Dosar penal în cazul dezinsecției de la Liceul German din Arad care a intoxicat 40 de elevi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.