Dosar penal la SIIJ, dupa ce omul Laurei Codruta Kovesi, procurorul-sef adjunct al DNA a ocupat ilegal functia

Procurorul Adina Florea, de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la situatia procurorului Marius Iacob, care a ocupat ilegal, timp de patru luni, functia de procuror-sef adjunct al DNA. Potrivit unor surse judiciare, sesizarea din oficiu semnata de Adina Florea vizeaza savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si delapidare sub forma participatiei improprii si a complicitatii. Sesizarea SIIJ vine dupa ce judecatoarele Gabriela Baltag si Evelina Oprina, membre CSM, au semnat marti o scrisoare deschisa prin care solicita o ancheta urgenta in contextul in care procurorul Marius Iacob, adjunctul DNA, a fost mentinut in functie timp de patru lu ...