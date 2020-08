Dosar penal pentru alba-neagra“, in Costinesti

Un tânăr s-a ales cu dosar penal după ce a fost surprins de jandarmii constănțeni în timp ce punea la cale jocul de noroc „alba-neagra“.Iată comunicatul oficial transmis de reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Constanța:Ieri seară, ora 21.15, jandarmii Grupării Mobile Constanța au surprins în zona Faleza Soarelui din staţiunea Costinești, o persoană care învârtea de zor pe o măsuţă, trei pahare metalice. In interiorul unuia dintre pahare a fost găsită o biluţă din burete.Cum este posibil să câștige 400 sau 500 de lei in cincisprezece minute ? Simplu...Deschiderea este de 10-15 lei și câştigi.Se trece la 50 lei şi surpriză, iar câştigi. Când se trece la 100 lei cu siguranță vei pierde. Din fericire un tânăr de 29 de ani din Valcea și-a recuperat cu ajutorul jandarmilor "investiția" de 150 lei in această "afacere".Mai trebuie să adăugăm că pe lângă cel de la masă, se mai adaugă cel puţin doi „susţinători”. Unul se ocupă cu atmosfera și invită oamenii la joc și altul care ”se postează” la mică distanţă și dă alarma când în zonă îşi fac apariţia echipajele de ordine publică. De obicei, se amplasează strategic, caută să aibă două căi de scăpare, pentru a putea să dispară cât mai repede. Asupra celui de la masă, jandarmii au mai găsit suma de 300 lei.Persoanei în cauză, jandarmii i-au întocmit actele de constatare pentru fapta de organizare de jocuri clandestine în scopul obținerii unor venituri și a fost predat la Poliția Costinești pentru continuarea cercetărilor.Jandarmeria Constanţa recomandă să evitaţi să vă lăsaţi atraşi în astfel de jocuri de noroc neautorizate, care se desfăşoară în plină stradă, sub pretextul unui fals câștig de bani.