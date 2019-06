Dosar penal pentru braconaj si chinuirea animalelor, in cazul puiului de urs tinut de gat si inghiontit cu un par - VIDEO

urschinuit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din Brasov au intocmit dosar penal pentru braconaj si chinuirea animalelor, in cazul puiului de urs prins de mai multe persoane care l-au tinut de gat si l-au inghiontit cu un par. Anterior, politistii au transmis ca animalul a fost eliberat in natura fara a fi suferit vatamari. Ce amenda a primit stapanul Amstaff-ului care a atacat un caine pe strada. Femeia ranita este revoltata ”Urmare a unui filmulet postat pe retelele de socializare in care apare un pui de urs capturat si chinuit de niste persoane din localitatea Augustin, judetul Brasov, in data de 17.06.2019, lucratorii SAESP Brasov s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infractiunilor de braconaj prev.de art.42 al.1 lit.a ...