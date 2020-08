Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova au anunțat, luni, declanșarea unei investigații împotriva unor șefi de laborator de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Craiova, pentru acuzații de abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor. Poliția s-a sesizat din oficiu pentru că funcționarii publici ar fi refuzat să primească pentru testare toate […] The post Dosar penal pentru șefii de laboratoare care au dat prioritate testelor COVID-19 la cerere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.