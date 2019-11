Dosar penal pentru ucidere din culpa dupa tragedia de la Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit, dupa ce in bloc s-a facut deratizare

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după tragedia care a avut loc la Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit, după ce în bloc s-a făcut deratizare, potrivit șefului IPJ Timiș, Aurelian Alin Petecel, anunță MEDIAFAX.

Citește și: timisoara-de-cate-ori-s-a-sunat-la-salvare/" target="_blank">Dezvăluire șocantă în cazul celor doi copii și femeii care au murit la Timișoara: De câte ori s-a sunat la Salvare

Șeful IPJ Timiș, Aurelian Alin Petecel, a declarat, luni, că polițiștii au fost sesizați despre decesul celor trei persoane, iar oamenii legii au deschis un dosar penal sub supravegherea procurorilor.

„Inspectoratul de Poliție a fost sesizat la orele prânzului cu privire la decesul celor trei persoane. S-a constituit echipă complexă de urgență la fața locului. Primele măsuri au fost luate. Sunt măsuri de conservare. Am încercat să identificăm eventuale suspiciuni cu privire la anumite persoane sau societăți comerciale. S-a stabilit în urma primelor verificări că e o societate comercială care a efectuat activități de deratizare. Am mers pe acest fir, am încercat să identificăm de urgență dacă au mai fost locații în care să s-a efectuat deratizare de către această societate comercială. Facem verificări. Este un dosar penal în acest moment sub supravegherea unui procuror pentru fapta de ucidere din culpă”, a spus Petecel.

Citește și: Lia Olguța Vasilescu își pune ‘Mâna dreaptă’ la bătaie! ‘Intervalul’ dat noului ministru al Muncii .

Un copil de 3 ani, un bebeluş de 9 zile şi mama acestuia au murit, după ce în blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecţie. Inițial, victimele au chemat Ambulanța, deoarece prezentau tulburări digestive, dar au refuzat să fie duse la spital. Ambulanța a sesizat apoi autoritățile pentru că a fost chemată de mai multe ori la aceeași adresă. Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Țurcanu”, Mihai Gafencu, declara pentru MEDIAFAX că la spital sunt alți 3 copii cu simptomele unei intoxicații.