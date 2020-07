Dosar penal pentru uciderea din culpa a unei mame gravide, plimbata intre spitalele din Arad și Timișoara

Poliţiştii arădeni s-au autosesizat în cazul morții unei femei gravide, infectată cu COVID-19, care a murit pe drum între spitalele Arad și Timișoara, transfer decis în conformitate cu protocoalele emise de Ministerul Sănătății privind pacienții COVID-19. Directorul spitalului de destinație a acuzat, vineri, malpraxisul colegilor de la Arad, în timp ce medicii care au dispus […] The post Dosar penal pentru uciderea din culpă a unei mame gravide, plimbată între spitalele din Arad și Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.