Dosar penal pentru un barbat dupa ce a sunat la 112

Barbat din Vrancea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii vranceni au intocmit dosar penal pentru inducerea in eroare a organelor judiciare dupa ce un barbat din Gugesti a sunat la 112 declarand ca si-a ucis concubina, ceea ce ulterior s-a dovedit a fi neadevarat, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Barbatul a solicitat interventia Politiei pentru a arata de fapt conditiile de igiena in care locuiesc concubina si fiul lor. Crima oribila intr-o localitate din Constanta! Si-a injunghiat concubina apoi a vrut sa se sinucida "Politistii Sectiei de Politie Rurala Gugesti au fost sesizati de catre un barbat din comuna Gugesti, in varsta de 56 de ani, despre faptul ca a ucis-o pe concubina sa in timp ...