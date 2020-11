DOSAR Peste 20 de intalniri intre ofițerul 'MILIONAR' Fleancu, 'SAGEATA' sa și afaceristul 'STORS' de bani - Suma de bani creștea de la o intalnire la alta

ȘTIRIPESURSE prezintă în exclusivitate culisele dosarului de mare corupție al ofițerului judiciarist economic Marius Aurelian Fleancu, care în perioada stării de urgență, pe fondul atenției distrase a autorităților și a opiniei publice cu chestiunea pandemiei și a izolării, a cerut 1,1 milioane de euro de la omul de afaceri Bogdan Savin, patronul firmei de leasing Ager.

Pentru această sumă de bani ofițerul promitea intervenții la doi procurori ai Parchetuluui instanței supreme (PICCJ) precum și măsluirea directă a probelor esențiale ce ar fi stat la baza formulării acuzațiilor pe numele afaceristului.

Concret, se arată în dosarul aflat acum la instanța de judecată, ofițerul Fleancu a promis cu subiect și predicat că măsluiește expertiza financiară din dosar, prin care inițial se constatase un prejudiciu uriaș, de peste trei milioane de euro, astfel încât ea să nu mai fie relevantă ca probă și să nu se mai poată formula o acuzație oficială.

Astfel, potrivit actelor din dosarul aflat acum pe masa judecătorilor de la Tribunalul București, în faza camerei preliminare, în perioada celor două luni de stare de urgență ar fi avut loc cel puțin zece întâlniri, între omul de afaceri și intermediarul ofițerului, Cristian Ploaie, sau chiar omul legii.

Toate aceste întâlniri au fost atent monitorizate de către procurorul DNA și ofițerii anticorupție iar în cadrul acestora se perfectau detaliile afacerii penale pe care ofițerul de la IGPR o orchestra.

Februarie - „Trebuie să le mai pui lor...”

„La întâlnirea din data de 10.02.2020, ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, Ploaie Cristian Nicolae indică estimativ cuantumul sumei pretinse de Fleancu Marius Aurelian, respectiv ”câteva sute de mii.”

La întâlnirea din data de 12.02.2020 ce a avut loc la biroul martorului Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, Ploaie Cristian Nicolae arată că suma pretinsă este de 1.000.000 de euro pentru obținerea soluției de clasare în dosar.

Chiar în debutul discuției, martorul Savin Bogdan Mihail precizează că oferta sa ar fi de 150.000 spre 200.000, ofertă care însă este considerată de Ploaie mult prea mică, astfel încât nici nu este dispus să meargă să prezinte această ofertă.

La valoarea efectivă a ofertei ce trebuie făcută se ajunge în contextul în care Ploaie Cristian Nicolae spune că are cunoștință de faptul că Bucur Constantin, persoana care a formulat plângerea penală împotriva lui Savin Bogdan Mihail, va fi de acord să se împace cu Savin Bogdan Mihail pentru suma de 2.000.000, astfel încât procesul dintre cei doi să înceteze, însă precizează că aceasta nu este o soluție, deoarece chiar și în cazul împăcării părților, Savin Bogdan Mihail tot ar mai fi ”agățat cu ceva”, iar dosarul penal nu ar fi încheiat.

Prin urmare, soluția este ca Savin Bogdan Mihail să fie de acord cu plata sumei de 1.000.000 pentru obținerea soluției de clasare.

La întâlnirea din data de 13.02.2020 ce a avut loc la biroul martorului Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, după ce acesta precizează că oferta sa este de 600.000 euro, Ploaie Cristian Nicolae arată că ”trebuie să le mai pui lor” 200.000 euro în plus, astfel încât valoarea sumei pretinse pentru obținerea soluției de clasare devine 800.000 de euro.

La întâlnirea din data de 14.02.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, Ploaie Cristian Nicolae pretinde în numele lui Fleancu Marius Aurelian suma de 700.000 euro, precizând că este valoarea minimă acceptată de acesta.

La întâlnirea din data de 18.02.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, este reconfirmată suma de 700.000 euro, pretinsă pentru obținerea soluției de clasare.

La întâlnirea din data de 21.02.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, Ploaie Cristian Nicolae precizează referitor la suma de 700.000 euro pretinsă în numele Fleancu Marius Aurelian la întâlnirea din data de 14.02.2020 și reconfirmată la întâlnirea din data de 18.02.2020 că în realitate Fleancu Marius Aurelian a pretins suma de 600.000 euro, diferența de 100.000 euro revenindu-i lui.

La întâlnirea din data de 27.02.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, Ploaie Cristian Nicolae reconfirmă suma pretinsă în numele Fleancu Marius Aurelian, respectiv 600.000 de euro”, se arată în actele dosarului.

Martie - Stare de urgență - „..cum zice el, așa e..”

„La întâlnirea din data de 07.03.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, Ploaie Cristian Nicolae reconfirmă suma pretinsă în numele Fleancu Marius Aurelian, respectiv 600.000 euro.

La a întâlnirea din data de 09.03.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, Ploaie Cristian Nicolae pretinde în numele Fleancu Marius Aurelian, suma de 1.100.000 de euro.

La a întâlnirea din data de 10.03.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca nr. 212, sector 1, Savin Bogdan Mihail îi aduce la cunoștință lui Ploaie Cristian Nicolae că este de acord să plătească suma de 1.100.000 euro pretinsă și se reconfirmă faptul că această sumă este pretinsă în numele Fleancu Marius Aurelian.

La întâlnirea din data de 11.03.2020 ce a avut loc la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, calea Floreasca, se reconfirmă cuantumul de 1.100.000 euro al sumei pretinse de Ploaie Cristian Nicolae în numele lui Fleancu Marius Aurelian.

La întâlnirea din data de 13.03.2020 dintre Savin Bogdan Mihail, Fleancu Marius Aurelian și Ploaie Cristian Nicolae ce a avut loc la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town din București, str. Doamnei nr.12, sector 3, Fleancu Marius Aurelian, cu toate că a evitat o exprimare explicită, își exprimă acordul ca discuțiile referitoare la suma pretinsă să fie purtate de Savin Bogdan Mihail cu Ploaie Cristian Nicolae.

La întâlnirea din data de 16.03.2020 dintre Savin Bogdan Mihail și Fleancu, ce a avut loc la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town din București, ofițerul, deși încearcă să acrediteze ideea că nu ar avea cunoștință de pretinderea vreunei sume de bani, făcând referiri la sincope ce ar exista în comunicarea prin intermediul lui Ploaie, chiar prezentându-l pe acesta ca fiind cunoscut ca escroc, prin insistența de a afla de la Savin Bogdan Mihail cu exactitate ce a transmis acesta, nu face altceva decât să verifice cuantumul sumei pretinse.

Dovadă în acest sens este faptul că după prezentarea cronologiei pretinderii sumelor de bani și a cuantumului acestora, Fleancu Marius Aurelian nu are vreo reacție de uimire sau indignare după ce a auzit suma finală pretinsă, respectiv 1.100.000 euro, nu refuză nici explicit și nici nu sugerează că nu ar fi necesară remiterea vreunei sume de bani pentru soluționarea dosarului într-un anumit mod, ci dimpotrivă modul său de exprimare lasă clar să se înțeleagă faptul că acțiunile de pretindere au fost făcute de Ploaie Cristian Nicolae în numele său.

Mai mult, în ceea ce privește cuantumul de 1.100.000 euro al sumei pretinse, deși nu îl confirmă explicit, stabilind o altă întâlnire pentru acest lucru, tot în cadrul aceleiași discuții, îl asigură pe Savin Bogdan Mihail că nu vor mai exista alte pretenții din partea noilor șefi sau altor persoane din cadrul Parchetului General.

În plus, legat de așa zisa proastă comunicare făcută de Ploaie, după menționarea de către Savin Bogdan Mihail a cuantumului sumei pretinse, 1.100.000 euro, Fleancu nu precizează că aici ar fi fost o proastă comunicare, din contră arată că slaba comunicare a apărut doar în ceea ce privește urgența remiterii sumei și a emiterii Ordonanței de dispunere a soluției de clasare, aceasta fiind în fapt o altă confirmare a pretinderii sumei vehiculate.

La întâlnirea din data de 20.03.2020 (vol.4 fil.123-136), care se desfășoară inițial între Savin Bogdan Mihail și Fleancu discuția fiind purtată pe stradă, mai precis după ce s-au întâlnit pe calea Victoriei, lângă magazinului Victoria, în timp ce s-au deplasat împreună pe jos, pe străzile Lipscani și Eugeniu Carada intersecție cu str. Doamnei, după care este continuată în prezența lui Ploaie Cristian-Nicolae în interiorul Hilton Garden Inn Bucharest Old Town din București.

În perioada în care Fleancu Marius Aurelian a vorbit cu Savin Bogdan Mihail pe stradă, fără a fi prezent și Ploaie, încearcă să acrediteze din nou ideea că nu ar avea cunoștință de discuțiile purtate de Ploaie referitor la pretinderea sumei de bani, însă pe parcursul discuției îi confirmă explicit lui Savin Bogdan Mihail atât cuantumul sumei, momentul remiterii cât și faptul că pe această temă va discuta doar cu Ploaie Cristian și că ”cum zice cel, așa e.””, mai notează anchetatorii DNA în dosarul trimis instanței.

Aprilie - Stare de urgență prelungită - Afacere „perfectată”, flagrant reușit

„La data de 15.04.2020, în cadrul întâlnirii pe care Savin Bogdan Mihail a avut-o cu Ploaie Cristian Nicolae la biroul său din București, Savin și-a manifestat disponibilitatea plății unui avans din suma pretinsă, ocazie cu care Ploaie a precizat că cei care au pretins suma nu doresc avans, ci plata integrală.

Cu toate acestea, la finalul discuției, se angajează să-l întrebe pe Fleancu Marius Aurelian dacă acceptă plata unui avans din suma pretinsă.

La data de 21.04.2020 Savin Bogdan Mihail a avut o nouă întâlnire cu Ploaie la biroul său, ocazie cu care acesta i-a adus la cunoștință că s-a întâlnit cu Fleancu Marius, că i-a comunicat posibilitatea plății unui avans din suma pretinsă, însă acesta nu este de acord decât cu plata integrală a sumei pretinse, plată care poate fi efectuată oricând dorește Savin Bogdan Mihail, nu neapărat după încheierea stării de urgență, așa cum se stabilise de către Fleancu Marius Aurelian și Savin Bogdan Mihail în cadrul întâlnirii din data de 20.03.2020. Mai mult, Ploaie precizează că Fleancu va confirma personal posibilitatea plății integrale a sumei pe care a pretins-o de la Savin Bogdan Mihail.

La data de 27.04.2020 Savin Bogdan Mihail a avut o nouă întâlnire cu Ploaie la biroul său, în care acesta precizează că Fleancu așteaptă un răspuns privind acordul lui Savin Bogdan Mihail înainte de terminarea stării de urgență.

Savin Bogdan Mihail a fost de acord cu plata sumei pretinse în următoarele două, trei zile, moment în care Ploaie Cristian Nicolae îi precizează că va avea loc o întâlnire cu Fleancu Marius Aurelian pentru a confirma efectuarea plății sumei pretinse, urmând ca în cursul aceleiași zile să îi comunice și locul unde va avea loc această întâlnire.

De remarcat că inițiativa unei întâlniri cu ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius Aurelian nu a aparținut martorului Savin Bogdan Mihail.

La data de 29.04.2020 a avut loc întâlnirea în cadrul căreia s-a stabilit remiterea sumei pretinse de către Fleancu pentru ziua de joi, 30.04.2020.

Întâlnirea a avut loc în incinta Union International Center din mun. București ... și au participat Savin Bogdan Mihail, Ploaie Cristian Nicolae și Fleancu Marius Aurelian.

Și în cadrul acestei întâlniri, când s-a adus în discuție stabilirea remiterii banilor pentru ziua de joi, adică a doua zi, a încercat din nou să acrediteze ideea că nu are cunoștință despre ce este vorba, deși prezența sa la această întâlnire dovedește exact contrariul, stârnind chiar replici ironice din partea celorlalți doi participanți.

La data de 30.04.2020, Ploaie s-a deplasat la biroul lui Savin Bogdan Mihail din mun. București, unde a primit de la acesta suma de 1.250.000 de euro, din care 1.100.000 de euro reprezentând suma pretinsă de Fleancu Marius Aurelian”, se arată în dosar.

În continuare, procurorii DNA au intervenit prompt și au l-au prins în flagrant delict pe intermediarul lui Fleancu, care, pus în fața faptului împlinit, a completat probatoriul anchtatorilor față de ofițer și a recunoscut implicarea sa precum și „schema de lucru” perfectată de acesta.

„Regina probelor” l-a dovedit...

Dosarul transmis judecătorilor de la Tribunalul București în care Aurelian Fleancu este judecat pentru luare de mită, trafic de influență și permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, cu scopul de a obține pentru sine foloase necuvenite, conține numeroase interceptări telefonice, înregistrări ambientale dar și video, toate aceste probe elocvente înfățișându-l pe polițist în posturile penale indicate de procurori.

Mai precis, un pasaj lămuritor din punct de vedere al intențiilor acestuia privind modul în care îl va „ajuta” pe omul de afaceri Bogdan Savin în dosarul său penal, este acela când ofițerul Fleancu îi explică acestuia concret cum va denatura proba expertizei financiare.

Omul de afaceri Savin știa că expertiza financiară din dosar va constitui una dintre probele cu greutate din dosarul său penal și îi spunea ofițerului că nu dorește să se vorbească în acest documente despre „anumite chestiuni”.

La rândul său ofițerul economic îl liniștea: „...nu, cu siguranță se va ataca și subiectul cu expertiza, va fi demontată și ea și suplimentul, adică ăia 3.045.000 euro cad cu toții, nu rămâne așa în pom, adică ori e faptă și există prejudiciu, ori nu e faptă și nu există nimic după ea. Adică nimic, de aici încolo nu mai există nimic, asta cade, aia cade, aia cade, asta trebuie să înțelegeți”.

Din discuțiile interceptate dintre ofițer și afacerist reiese și faptul că acesta din urmă plănuia denaturarea probelor forte ale procurorilor PICCJ de așa manieră încât nici măcar o eventuală soluție de clasare să nu mai poată fi combătută nici măcar în faza plângerii la procurorul ierarhic celui de caz.

Dosarul denunțătorului

În dosarul aflat la instanță se arată că „din denunțul formulat de martorul Savin Bogdan Mihail, rezultă că la data de 06.02.2020, Cristian Ploaie s-a prezentat la biroul unde își desfășoară activitatea numitul Savin Bogdan Mihai, ocazie cu care, i-a adus la cunoștință acestuia că este în temă cu obiectul dosarului înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sub nr. 98/P/2018, dosar în care martorul Savin Bogdan Mihail are calitatea de suspect, oferindu-i, pentru a-l convinge de acest lucru, numeroase detalii privind activitățile desfășurate și stadiul actual al dosarului”.

„Totodată, Cristian Ploaie, a susținut că se află în relații foarte apropiate atât cu ofițerii care au desfășurat activități de urmărire penală în perioada în care dosarul s-a aflat în instrumentare la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sector 4, dar și cu ofițerul de poliție judiciară delegat în prezent pentru efectuarea actelor de urmărire penală, respectiv comisar șef Fleancu Marius, sens în care i-a arătat lui Savin Bogdan Mihail o fotografie în telefonul său în care Cristian Ploaie se afla împreună cu ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius”, se mai arată în dosar.

Anchetatorii DNA notează că în cadrul discuției purtate, Cristian Ploaie a susținut că, prin influența pe care a exercitat-o asupra ofițerului de poliție delegat în dosar și chiar a expertului desemnat, a avut o contribuție majoră în determinarea prejudiciului de 3.000.000 de euro în sarcina lui Savin Bogdan Mihail prin expertiza financiar contabilă efectuată în cauză.

Denunț confirmat

STIRIPESURSE prezintă în exclusivitate denunțul patronului Ager, Bogdan SAvin, ce a stat la baza dosarului DNA, finalizat de către anchetatori cu un flagrant delict.

”Prima întâlnire pe care am avut-o cu ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius a fost în data de 12.03.2020, la restaurantul Terasa Doamnei, din apropierea Bănci Naționale a României, întâlnire la care a participat și Ploaie Cristian. În cadrul discuțiilor purtate, ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius nu numai că mi-a confirmat posibilitatea dispunerii soluției de clasare, dar mi-a și explicat în detaliu două variante de lucru, una dintre acestea presupunând dispunerea unui supliment de expertiză cu scopul combaterii concluziilor expertizei deja efectuată în cauză, cealaltă constând în dispunerea soluției de clasare fără a se efectua o nouă expertiză sau supliment de expertiză, doar pe baza documentelor existente, a celor pe care le voi depune și a declarației pe care trebuie să o dau în calitate de suspect. Practic, ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius mi-a confirmat ce îmi spusese Ploaie Cristian la întâlnirile anterioare.

De asemenea, ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius Aurelian, m-a asigurat atât cu privire la faptul că procurorul de caz este de acord cu ambele variante de lucru cât și cu privire la respingerea de către procurorul ierarhic superior a unei eventuale plângeri la soluția de clasare.

Și în cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius și Ploaie Cristian la data de 13.03.2020, la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town din București, tot în apropierea Băncii Naționale a României, Fleancu Marius a reiterat discuțiile de la întâlnirea anterioară, în plus promițând că termenul în care este finalizată Ordonanța prin care se dispune soluția de clasare este de aproximativ 20 de zile de la momentul în care pun la dispoziție documentele pe care mi le va solicita oficial, perioadă în care va avea loc și audierea mea în calitate de suspect. Precizez că acest termen este valabil pentru varianta de lucru în care nu va fi dispusă o nouă expertiză.

Mai arăt faptul că Fleancu Marius m-a asigurat că în Ordonanța de dispunere a soluției de clasare vor exista referiri clare cu privire la combaterea concluziilor expertizei deja efectuată în dosar. Îmi amintesc că la această întâlnire am avut la mine și unele documente pe marginea cărora am discutat modalitatea de lucru.

Declar că tot în cadrul acestei întâlniri, Fleancu Marius deși a evitat o exprimare explicită, a confirmat ca discuțiile referitoare la suma pretinsă să le port cu Ploaie Cristian.

La data de 16.03.2020 am avut o întâlnire doar cu ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius, tot la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town din București. În plus față de reconfirmarea modalității de lucru, la insistențele lui Fleancu Marius privind discuțiile pe care le-am avut cu Ploaie Cristian, i-am făcut o prezentare a cronologiei pretinderii sumelor de bani și a cuantumului acestora.

Fleancu Marius Aurelian nu a avut vreo reacție de uimire sau indignare după ce a auzit suma finală pretinsă, respectiv 1.100.000 euro, nu a refuzat nici explicit și nici nu a sugerat că nu ar fi necesară remiterea vreunei sume de bani pentru soluționarea dosarului prin clasare, ci dimpotrivă, când l-am întrebat direct dacă acesta este cuantumul dorit, a precizat că nu poate să zică și că mai bine ne mai întâlnim o dată. Pe de altă parte însă, în același context, când am întrebat dacă există posibilitatea unor noi pretinderi din partea altor persoane, respectiv procuror sau superiori ai acestora, Fleancu Marius a fost categoric în a mă asigura că nu vor exista alte noi pretinderi.

Mai arăt faptul că la această întâlnire, pe măsură ce discutam despre sumele pretinse și inclusiv despre suma finală de 1.100.000 euro, am notat toate aceste sume pe o foaie de hârtie, indicându-i-le lui Fleancu Marius pe măsură ce ne refeream la ele.

La data de 20.03.2020 am avut o nouă întâlnire cu ofițerul de poliție judiciară Fleancu Marius și cu Ploaie Cristian. Referitor la această întâlnire stabilită a avea loc tot la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town din București, precizez că la solicitarea lui Fleancu Marius, m-am întâlnit cu acesta cu aproximativ o jumătate de oră mai devreme în fața magazinului Victoria și am avut o discuție pe stradă, în timp ce ne deplasam spre locație. A fost evident că Fleancu Marius a dorit să purtăm această discuție în lipsa lui Ploaie Cristian.

Astfel, în discuția purtată cu Fleancu Marius pe stradă, acesta mi-a confirmat explicit atât cuantumul sumei, momentul remiterii cât și faptul că pe această temă voi discuta doar cu Ploaie Cristian Nicolae și că ”cum zice cel, așa e”. Fleancu Marius mi-a spus foarte clar că el cu Ploaie Cristian și-au împărțit treburile, Ploaie Cristian fiind cel responsabil de toate discuțiile referitoare la bani, confirmându-mi totodată că tot ce va stabili Ploaie Cristian are acordul său.

În ceea ce privește confirmarea cuantumului sumei pretinse, având în vedere că Fleancu Marius permanent a încercat să evite o exprimare explicită cu privire la acesta, l-am întrebat direct acest lucru, referindu-mă însă la suma notată de mine pe hârtie la întâlnirea anterioară, fără a pronunța cuantumul. Răspunsul lui Fleancu Marius a fost afirmativ, astfel încât am avut convingerea deplină că suma de 1.100.000 euro este suma pretinsă prin intermediul lui Ploaie Cristian.

Referitor la momentul remiterii, având în vedere starea de urgență declarată datorită epidemiei de Corona virus și imposibilitatea efectuării unor acte de urmărire penală cum ar fi audierea mea în calitate de suspect, i-am solicitat lui Fleancu Marius ca acesta să fie decalat, în sensul de a remite suma în momentul când vor putea fi efectuate toate actele de urmărire penală necesare dispunerii soluției de clasare și când îmi va putea confirma că în circa două zeci de zile va fi emisă soluția de clasare. Fleancu Marius a fost de acord cu decalarea termenului de remitere a sumei de bani.

În continuare, tot la solicitarea lui Fleancu Marius, am mers separat la locul de întâlnire, unde deja se afla Ploaie Cristian. Aici, Fleancu Marius a confirmat din nou, în prezența lui Ploaie Cristian de această dată, că discuțiile pe tema sumei pretinse le voi purta doar cu Ploaie Cristian, și de asemenea a confirmat că remiterea sumei pretinse se va face în momentul în care Fleancu Marius va spune că în două zeci de zile va fi emisă Ordonanța de dispunere a soluției de clasare.

Menționez că în momentul în care discuția se purta cu Ploaie Cristian referitor la confirmarea de către Fleancu Marius că el se va ocupa de tot ceea ce înseamnă rezolvarea problemei remiterii sumei de bani, a apărut o neînțelegere în sensul că eu denumisem partea de prezentare a documentelor solicitate ca fiind partea tehnică, iar Ploaie Cristian denumise problema remiterii sumei de bani ca fiind partea tehnică. În acel context, Ploaie Cristian a tastat pe telefonul său mobil suma de 1.100.100, a precizat că aceasta este așa numita ”parte tehnică” și i-a arătat lui Fleancu Marius ce anume a tastat pe telefon, întrebându-l dacă este ok și i-a cerut să îi dea ok-ul. Fleancu Marius a întors privirea și nu s-a uitat la ce a tastat Ploaie Cristian pe telefonul său, dar a precizat foarte clar că discuțiile referitoare la suma de bani le voi purta doar cu Ploaie Cristian”, a notat Savin în denunțul prin care semnala anchetatorilor de la DNA posibilele fapte penale ale ofițerului IGPR.

Fișă de dosar

Ofițerul IGPR Marius Aurelian Fleancu este trimis în judecată din luna iunie și este acuzat de procurorii DNA de luare de mită, trafic de influenț și permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, cu scopul de a obține pentru sine foloase necuvenite.

Alături de el este judecat și Cristian Ploaie pentru complicitate la luare de mită și complicitatea la trafic de influență.

În rechizitoriul transmis judecătorilor de la Tribunalul București procurorii notează că în perioada februarie – aprilie 2020, respectiv în plină stare de urgență, Marius Aurelian Fleancu, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins, în mod repetat, de la un om de afaceri vizat într-un dosar în care ofițerul fusese delegat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (P.Î.C.C.J) să efectueze activități de urmărire penală, suma de 1.100.000 euro pentru sine, pentru procurorul de caz și procurorul șef de secție.

Banii respectivi ar fi fost pretinși prin intermediul celuilalt inculpat, în schimbul promisiunii că:

- ar urma să facă cercetări într-un anume sens, astfel încât probele strânse să conducă la desființarea concluziilor expertizei deja făcute în cauză și în cele din urmă la o soluție de clasare,

- ar urma să intervină la procurorul de caz și la procurorul ierarhic superior, (asupra cărora a lăsat să se înțeleagă că ar avea influență) astfel încât să se dispună soluția clasării, iar eventualele plângeri față de clasare să fie respinse.

În același context, cu scopul de a obține suma de 1.100.000 euro pretinsă de la omul de afaceri, inculpatul Fleancu Marius-Aurelian i-ar fi comunicat și ar fi permis celuilalt inculpat accesul la date și informații care nu erau destinate publicității, din dosarul respectiv, pentru a-i crea omului de afaceri, cu ocazia întâlnirilor avute, convingerea că ajutorul promis este real, după cum urmează:

- probele administrate sau care urmează a fi administrate în dosar,

- măsurile asiguratorii instituite și bunurile asupra cărora au fost aplicate,

- măsurile asiguratorii ce urmau a fi instituite și bunurile asupra cărora urmau a fi aplicate sechestrele asiguratorii,

- activitățile de urmărire penală ce urmează a fi efectuate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile preventive dispuse în cauză.