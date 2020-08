Dosare de cercetare penala pentru infractiuni la regimul rutier

La data de 24 august a.c., în jurul orei 07.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un atelaj hipo pe strada Lacului din localitatea Satu Nou, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, bărbatul în cauză nu s-ar fi asigurat la efectuarea unei manevre la dreapta în intersecția cu strada Dealului, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism. În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului atelajului hipo, precum și a unui bărbat, de 73 de ani, pasager în acesta.La data de 24 august a.c., în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 65 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 391, în localitatea Topraisar, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 24 august a.c., în jurul orei 23.20, polițiști din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian au identificat un bărbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism pe strada Valea Dobrogei din localitatea Valu lui Traian, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 25 august a.c., în jurul orei 01.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 58 de ani, care a condus un autoturism pe strada Constanței din localitatea Năvodari, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital, unde acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, au fost întocmite dosare de cercetare penală.