Dosare penale intocmite de politistii din Constanta pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice

La data de 21 septembrie a.c., în jurul orei 16.50, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada General Boierescu din municipiul Mangalia.În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, aparatul etilotest rezultând o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 21 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, poliţişti din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au identificat un bărbat, de 55 de ani, în timp ce conducea un moped neînmatriculat, pe raza localității Satu Nou. Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, poliţişti din cadrul Secției 4 au identificat un bărbat, de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul I. C. Brătianu din municipiul Constanța. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze, au fost întocmite dosare penale.