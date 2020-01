Dosare penale intocmite de politistii rutieri

Sâmbătă seara, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 29 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Panait Cerna din Cernavodă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Tot atunci, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 60 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Dumbrăveni din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul în cauză avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru perioada în curs.Tot sâmbătă seara, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A, în localitatea Ovidiu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ieri dimineață, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus o autoutilitară pe DN 39, în localitatea 23 August, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și având valabilitatea autorizației de circulație provizorie expirată. Spre seară, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism, în localitatea Lumina, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Tot ieri , polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localitatății Topraisar, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Azi, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.