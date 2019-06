Dosare penale pentru constantenii care s-au urcat bauti la volan sau fara sa aiba permis de conducere

La data de 2 iunie a.c., în jurul orei 01.50, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Dispensarului din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0, 48 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital, unde a refuzat să se supună prelevării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20.20, poliţişti din cadrul Poliției orașului Băneasa au depistat un bărbat, de 34 de ani, în timp ce conducea un tractor neînmatriculat, pe raza localității Făurei, județul Constanța.Polițiștii au stabilit faptul că, bărbatul în cazuă se afla sub influența băuturilor alcoolice și nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 17.00, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Lumina au depistat un bărbat, de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Sibioara, județul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 18.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat în trafic un bărbat, de 33 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Independenței, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Postului de Poliție Ostrov au depistat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din județul Călărași, în timp ce conducea o autoutilitară, pe raza localității Ostrov din județul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoutilitara i-ar fi fost încredințată acestuia de către un bărbat.În toate cauzele, au fost întocmite dosare penale.