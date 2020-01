Dosare penale pentru mai multi soferi. Cu ce alcoolemie au fost depistati la volan de politistii constanteni

La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 14.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Mării din localitate, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Pelican din localitate, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabiilirii alcoolemiei în sânge.La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității General Scărișoreanu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 21 ianuarie a.c., în jurul orei 02.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiștii au întocmit dosare penale.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța