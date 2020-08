Dosarul 10 august, un blat. Traim intr-un stat criminal

In 2003, aveam 23 de ani si am facut o greseala majora, pe care am inteles-o 15 ani mai tarziu. In 2003, imi faceam planuri sa plec definitiv din tara, in Noua Zeelanda. Pana la urma, n-am mai plecat. M-am amagit ca aici, in Romania, va fi bine.