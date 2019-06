Dosarul adopției din Mehedinți. Parinții adoptivi ai Sorinei, audiați la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție

Gabriel şi Ramona Elena Săcărin, părinții adoptivi ai Sorinei, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă care a fost luată cu forţa de un procuror pentru a fi dată familiei adoptive, au ajuns, joi, la sediul Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), pentru audieri. Și asistenta maternală care a avut grijă de The post Dosarul adopției din Mehedinți. Părinții adoptivi ai Sorinei, audiați la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.