Dosarul adoptiei Sorinei, trimis la Sectia speciala

Parchetul General a trimis dosarul adoptiei Sorinei la Sectia speciala de investigare a infractiunilor din justitie. Tot acolo a fost audiata aseara si asistenta maternala care a avut-o in grija pe fetita. Familia care a crescut-o este acuzata de sechestrare. Judecatoria Drobeta Turnu Severin decide astazi daca Sorina poate pleca din tara. Bogdan Licu, procurorul general al Romaniei, a decis ca nu mai are cum sa o lase pe procuroarea Maria Piturca sa faca acte, sa lucreze in acest dosar al adoptiei si a facut o solicitare catre teritoriu. Ieri a venit dosarul la Bucuresti iar in aceasta dimineata l-a trimis catre Sectia speciala. Se va conexa la dosarul deschis la SIJ pentru abuz in serviciu. Miercuri, 26 iun ...