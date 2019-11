Dosarul Apanova, care a facut "valuri" in presa acum patru ani, cand procurorii au inceput o ampla investigatie pe aceasta tema de mare coruptie, a fost ca și clasat, spun surse judiciare. Totul s-a petrecut in mare secret, iar principalii actori ai dosarului, in frunte cu Ovidiu Semenescu, au fost scosi nevinovati pentru fapte de coruptie.

Apa Nova București este controlată de grupul francez de utilități Veolia Environnement, cu 73,69% din capital, ceilalți acționari fiind Municipiul București (16,31%) și Asociația ESOP a Salariaților din Apa Nova (10%). Contractul de concesiune a serviciului public de apă și canalizare din București a fost semnat în anul 2000 și este valabil până în 2025, Apa Nova având calitatea de concesionar, iar Consiliul General al Municipiului București (CGMB) - pe cea de concedent.

Dosarul penal, inițiat în urmă cu 4 ani de procurorii Lucian Onea și Laura Bucică de la Serviciul Teritorial Ploiești al DNA, a fost facut "ping-pong" pentru a i se pierde urma, fiind transferat de la Ploiești la Structura Centrală din București a Direcției, conform unui raspuns dat de Biroul de presa al DNA la solicitarea profit.ro. Ovidiu Semenescu, caracterizat de procurori ca fiind, la data presupuselor fapte, "reprezentant neoficial al grupului Veolia în România", avea calitatea de inculpat, fiind acuzat de trafic și cumpărare de influență, precum și de complicitate la evaziune fiscală și la spălare de bani.

Presupusele fapte din dosarul de la DNA, despre care Direcția nu a mai comunicat public nimic din 30 octombrie 2015, au ajuns între timp și în atenția procurorilor americani și francezi. Statul francez, insa, a dorit musamalizarea acestor afaceri de coruptie, facand presiuni in repetate randuri asupra statului roman. Este si motivul pentru care atata vreme despre acest dosar nu s-a mai auzit nimic in presa. Prin preluarea la structura centrala si prin scoaterea de sub cercetare de la DNA ST PLoiesti, dosarul a mai "dospit" o vreme, dupa care a fost propus spre clasare. Mai jos prezentam un scurt istoric al acestui dosar Apanova:

În martie 2013, conducerea de atunci a Apa Nova, prin fostul director general francez Bruno Roche, și el inculpat în dosarul penal, a încheiat un contract de superficie pe 40 de ani și o promisiune bilaterală de locațiune cu firma Polymarket Management SRL. Până cu circa o lună înainte de semnarea celor două înțelegeri, administrator unic și reprezentant legal al Polymarket Management SRL era Ovidiu Semenescu. Contractul a fost încheiat ca urmare a mandatului acordat în acest sens de acționarii Apa Nova, în cadrul unei ședințe AGA din iulie 2012, nepublicată în Monitorul Oficial.

Astfel, potrivit datelor din dosarul procesului civil pierdut de Apa Nova, operatorul de apă și canalizare a acordat în 2013 Polymarket Management SRL dreptul de a construi o clădire de birouri cu 9 etaje pe un teren de peste 6.000 mp aflat în proprietatea Apa Nova, contra unei remunerații de 1,50 euro/mp plus TVA. Terenul se află în Splaiul Independenței nr. 237A, aproape de intersecția cu pasajul Basarab, de centrul comercial Orhideea și de stația de metrou Grozăvești.

Mai departe, în baza unei promisiuni bilaterale de locațiune, document separat de contractul de superficie, Apa Nova s-a angajat ca, după finalizarea construcției, să închirieze cel puțin 90% din clădirea de birouri, care ar fi urmat să devină noul sediu al companiei, inclusiv 90% din locurile de parcare ce urmau să fie construite în subsolul și în exteriorul imobilului.

După semnarea celor două înțelegeri menționate în martie 2013, Polymarket Management SRL a obținut rapid toate documentele legale necesare demarării efective a proiectului imobiliar, autorizația de construire fiindu-i eliberată în octombrie 2015. Numai că tot atunci, în toamna anului 2015, adică în urmă cu 4 ani, dosarul Apa Nova al DNA a "explodat " public, iar conducerea companiei de apă a fost înlocuită.

"Prin adresa nr. 64 din data de 22.01.2016, reclamanta, în calitatea sa de superficiar, a înștiințat pârâta, în calitatea sa de proprietar, că a obținut autorizația (...) pentru clădirea de birouri situată în Splaiul Independenței nr. 237 A, sector 6 și că dorește începerea imediată a lucrărilor", se arată în documentele de la instanță. Însă în februarie 2016, noua conducere a Apa Nova a notificat Polymarket Management SRL încetarea de drept a contractului de superficie și a promisiunii bilaterale de locațiune. Ulterior, în mai 2016, Polymarket Management SRL a dat în judecată Apa Nova, cerând instanței să oblige operatorul de apă și canalizare să respecte contractul.

Procesul s-a judecat inițial la Judecătoria Sectorului 6, care le-a dat câștig de cauză celor de la Polymarket Management, însă judecata a fost reluată ulterior la Tribunalul București, după ce s-a decis că judecătoria de sector nu avea competență să se pronunțe în speță. Polymarket Management a câștigat și la Tribunalul București, în vara anului trecut, decizie confirmată recent de Curtea de Apel București, care a respins apelul Apa Nova. Operatorul de apă și canalizare din Capitală va putea declara recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării sentinței instanței de apel.

"(...) la data încheierii contractului de superficie, Apa Nova a avut încredere în corectitudinea, onestitatea și buna reputație a domnului Semenescu, în corectitudinea și legalitatea afacerilor sale și a modului în care sunt conduse, acestea fiind calitățile în considerarea cărora au fost încheiate cele două contracte cu Polymarket. A susținut că contractul de superficie este un contract intuitu personae, încheiat în considerarea încrederii Apa Nova în persoana domnului Semenescu. Obligația nescrisă (dar subînțeleasă) în contractul de superficie privește, printre altele, și menținerea încrederii între partenerii contractuali pe întreaga durată a raporturilor contractuale, în lipsa căreia contractul de superficie nu mai poate continua. (...) odată cu punerea în mișcare a acțiunii penale față de domnul Semenescu, cu atât mai mult cu cât faptele de care este acuzat au legătură și cu Apa Nova și contractele încheiate cu firmele deținute/controlate direct sau indirect de domnul Semenescu, Apa Nova și-a pierdut definitiv și irevocabil încrederea în acest partener contractual și implicit în Polymarket, cu consecința imposibilității Apa Nova, cu caracter total și permanent, de a-și mai executa obligațiile ce decurg din contractul de superficie și promisiunea bilaterală de locațiune", au susținut avocații Apa Nova în fața judecătorilor de la Tribunalul București, în apărarea deciziei companiei de încetare a contractului.

Numai că judecătorii nu le-au acceptat argumentele.

"Un contract intuitu personae este acel contract încheiat în considerarea unei anumite persoane, a însușirilor și calităților proprii ale acesteia, fără de care nu poate fi executat contractul. Or în speță, nu se prefigurează un contract intuitu personae, încheiat în considerarea calităților numitului Semenescu, invocat de pârâta reclamantă. Faptul că, la un moment dat, acest domn a fost persoană împuternicită a reclamantei nu denotă că respectivul contract de superficie urma a fi executat în considerarea calităților domnului Semenescu. Practic, pârâta reclamantă își motivează intervenirea încetării contractulului ca urmare a lipsei de încredere în partenerul său, reprezentat de domnul Semenescu. Or, la momentul încheierii contractului, din înscrisuri nu reiese că acest domn a participat în vreun fel la încheierea contractului. Pârâta reclamantă motivează că și-a pierdut încrederea pe parcursul contractului, după ce domnul Semenescu a fost implicat în afaceri judiciare, nu la momentul încheierii contractului. Încetarea contractului de superficie ca urmare a pierderii definitive a încrederii în partenerul contractual nu reprezintă un caz de încetare a dreptului de superficie, întrucât nu îndeplinește condițiile contractuale și legale", se arată în motivarea deciziei Tribunalului București din 18 iunie 2018, prin care instanța a obligat Apa Nova să respecte dreptul de superficie al Polymarket Management și să permită firmei să folosească terenul din Splaiul Independenței nr. 237A.

Tribunalul a mai obligat Apa Nova să desființeze parcarea și spațiul verde amenajate pe teren, precum și gardul metalic care separă cele două elemente. Decizia a fost confirmată recent de Curtea de Apel București, cu posibilitate de recurs.

"Compania noastră va respecta deciziile instanțelor de judecată din România, dar eventuale puncte de vedere cu privire la strategia acesteia nu pot fi formulate la acest moment, dat fiind faptul că hotărârea Curții de Apel București nu a fost redactată și comunicată până la acest moment", a transmis Apa Nova.

Datele din Monitorul Oficial arată că asociatul unic al Polymarket Management SRL, entitatea juridică înregistrată în Elveția Polymarket Holding SA, cu acționariat necunoscut, l-a înlocuit pe Ovidiu Semenescu din funcția de administrator unic al firmei românești în februarie 2013, adică cu o lună înainte de semnarea cu Apa Nova a contractului de superficie și a promisiunii bilaterale de locațiune.

Potrivit unei ordonanțe DNA de extindere și continuare a urmăririi penale în dosarul Apa Nova din septembrie 2015, "începând cu anul 2008, când Philippe Guitard a devenit reprezentantul Veolia pe zona Europa Centrală și de Est, l-a impus pe Ovidiu Semenescu directorilor agenților economici din cadrul grupului care își desfășurau activitatea în România ca fiind reprezentantul neoficial al grupului Veolia, care urma să asigure realizarea intereselor agenților economici aparținând grupului Veolia în relația cu instituțiile publice din România".

"Deși, așa cum am mai arătat, Semenescu Ovidiu Traian nu a avut niciodată o funcție oficială în cadrul grupului, el a primit, începând cu anul 2008, sume mari de bani, în schimbul exercitării influenței și a intervențiilor pe care le-a făcut în favoarea firmelor din Grupul VEOLIA la nivelul instituțiilor publice din România. Banii au fost plătiți către Semenescu Ovidiu Traian în baza unor contracte încheiate fictiv între agenții economici din cadrul grupului francez și societăți comerciale aparținând lui Semenescu Ovidiu Traian sau controlate de acesta. Fictivitatea constă în aceea că, deși obiectul contractului nu este prestat în realitate, plățile sunt efectuate către firmele controlate de Semenescu Ovidiu Traian, banii reprezentând de fapt contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Semenescu la nivelul instituțiilor publice din România (inclusiv cu primăriile și consiliile locale din mun. București) în favoarea firmelor din Grupul Veolia și în special a SC APA NOVA SA București", se menționează în documentul DNA citat.

Printre aceste firme s-ar fi numărat și Polymarket Management SRL. De altfel, DNA menționează în documentul citat că, la nivelul anului 2014, printre contractele atribuite de Apa Nova unor firme controlate de persoane apropiate lui Semenescu se număra și "realizarea unei înțelegeri între SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL și SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, potrivit căreia firma privată va construi viitorul sediu al operatorului bucureștean, ulterior urmând a plăti chirie dezvoltatorului".

Apa Nova și-a părăsit chiar în 2016 fostul sediu central din strada Aristide Demetriade nr. 2. Operatorul de apă și canal al Bucureștiului s-a mutat atunci în clădirea de birouri cu 9 etaje Ștefan cel Mare de la intersecția bulevardului omonim cu strada Tunari, a dezvoltatorului imobiliar Forte Partners, unde ocupă etajele 6-9.

Apa Nova a terminat anul 2018 cu un profit net de 140,67 milioane lei, cu peste 9% mai mare decât cel înregistrat în 2017 (128,9 milioane lei). Cifra de afaceri a companiei s-a majorat cu aproape 6%, de la 719,94 la 762,51 milioane lei, în timp ce cheltuielile au cunoscut un avans inferior, de 5,3%, de la 597,47 la 629,49 milioane lei, potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor Publice. Apa Nova a plătit în vara lui 2019 dividende în valoare de peste 5 milioane euro municipalității Capitalei, din profitul înregistrat anul trecut.