Dosarul Belina a primit un nou termen. Printre inculpati, Sevil Shhaideh

Ieri, la Tribunalul București a avut loc un nou termen, în dosarul Belina. Procesul a fost amânat pentru data de 10 decembrie, în vederea continuării cercetării judecatorești.Cauza a fost instrumentată de procurorii DNA, iar printre inculpați se numeră și, fost vicepremier al României și fost angajat al Consiliului Județean Constanța, fost secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.).este acuzată abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.(fostă), la data faptei director în cadrul M.D.R.A.P, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, la data faptei președinte al C.J. Teleorman, sub aspectul săvârșirii, în forma complicității, a infracțiunilor de: abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și participației improprii la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, asistent registrator principal în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual, asistent registrator în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual în formă continuată (trei acte materiale)În anul 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, părți din Insula Belina și Brațul Pavel (cu suprafață de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptată H.G. 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziții legale.Fiind situate în albia minoră a Dunării, Insula Belina și Brațul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii și al Constituției, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu județean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege.Concret, în perioada 23 septembrie 2013 – decembrie 2013, în calitate de secretar de stat, inculpata Shhaideh Sevil a inițiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare și a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotărâre de guvern (ce se va numi H.G. 943/2013), precum și nota de fundamentare pe care a semnat-o, în calitate de inițiator. Pe baza acestor acte s-a aprobat transmiterea unor părți din Insula Belina și Brațul Pavel către domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman. Aceasta, în condițiile în care inculpata cunoștea că în acest mod întocmește acte care încalcă o serie de dispoziții legale, respectiv:- art. 136 alin. 3 din Constituția României,- art. 3 din Legea apelor 107/1996,- art. 3 alin. 2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,- anexa 2 din O.U.G. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române",- art. 38 alin. 2, alin. 3, art. 30 alin. 2 și art. 77 din Legea 24/2000- art. 860 alin. 3) teza întâi din Codul civilMai mult, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției formulaseră observații pe parcursul circuitului de avizare prin care semnalau că există aspecte de nelegalitate în ceea ce privește transferul, aspecte ce au fost ignorate.La rândul său, în aceeași perioadă, inculpata Stoian (fostă Vasile) Ionela, în calitate de director la M.D.R.A.P. - Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Relații Internaționale, a ajutat la fapta prevăzută de legea penală reținută în sarcina inculpatei Sevil Shhaideh.