Dosarul Caracal urmeaza sa fie inchis. Avocatul familiei Macesanu: "Nu se doreste sa continue pe mai departe acest dosar privind investigarea traficului de persoane"

Avocatul familiei Macesanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Alexandrei Macesanu a facut o declaratie socanta. Acesta a declarat ca DIICOT nu ancheteaza un posibil trafic de persoane in cazul disparitiei fetelor din Caracal si ca se vrea inchiderea dosarului pentru omor. „Cu mai mult timp in urma, incepand din data de 11.09. am depus niste cereri care ulterior au fost refuzate printr-o ordonanta care mi-a fost adusa la cunostinta abia ieri (marti, n.r.) si am venit doar sa studiez in continuare numarul de dosare ramase in urma pentru mine. Concluzia finala este ca nu se doreste sa continue pe mai departe acest dosar privind investigarea traficului de persoane si cred ca se doreste sa incheie acest dosar doar pe infractiunea de ...