Dosarul celor patru salvatori SMURD morti in lacul Siutghiol, clasat. Nu au fost formulate plangeri in procedura prealabila (document)

Procurorii Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus clasarea dosarului privind elicopterul prăbuşit în lacul Siutghiol, în decembrie 2014, eveniment în urma căruia au murit medicul, asistenta, pilotul, comandor, şi copilotul, căpitan-comandor! La solicitarea cotidianului ZIUA de Constanţa, oficialii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au precizat, prin nota de răspuns 351/VIII-3/2020, că împotriva soluţiilor de clasare nu au fost formulate plângeri în procedura prealabilă. Caz închis!Elicopterul avea la bord un echipaj format din: pilot:Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, pe data de 16 decembrie 2014, elicopterul EC 135 din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aflat în serviciu la Punctul de Operare Aero-medicală Constanţa, a decolat de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu la ora 16.06, după realimentare, îndreptându-se către locul de staţionare, pe Aeroportul Tuzla, în condiţii meteo normale pentru zbor.Anterior, elicopterul realizase o misiune de salvare aero-medicală. Accidentul aviatic s-a produs în timp ce aeronava survola lacul Siutghiol. Respectivul lac are o lungime de 7,5 km, lăţime medie de 2,5 km, adâncime variabilă între 6-7 metri, fund acoperit de mâl, iar în ziua de 15 decembrie, temperatura apei era de 2 grade Celsius.Aceste date sunt importante în condiţiile în care, conform Manualului Internaţional de Căutare – Salvare şi specificaţiilor din diagrama acestuia, în situaţia dată, supravieţuirea conştientă ar fi putut fi de cel mult 12 minute, iar supravieţuirea generală, cel mult 20 de minute, în apă, la temperatura de 2 grade Celsius.Conform Ministerului Afacerilor Interne, aeronava nu îndeplinea condiţiile tehnice pentru a opera pe mare, nefiind dotată cu pilot automat şi baliză pentru semnalizare în caz de accident aviatic pe mare, ceea ce făcea inutilă utilizarea flotoarelor.La ora 16.11, s-a primit primul apel la 112 care a anunţat că un elicopter SMURD s-a prăbuşit în lacul Siutghiol. Menţionăm că la orele 16,12 şi 16,14 s-au primit şi alte apeluri la 112 prin care a fost anunţată prăbuşirea unui elicopter SMURD în lacul Siutghiol. La ora 16,11, ISU Constanţa alertează forţele din subordine şi ordonă trimiterea la locul accidentului a acestora, concomitent cu raportarea la Centrul Operaţional de la nivelul IGSU, fiind luate măsuri conform procedurilor operaţionale pentru acest tip de eveniment.Conform procedurilor IGSU, timpii de reacţie pentru alertare sunt de 3 minute, iar viteza medie de deplasare a autospecialei la faţa locului este de 60 km/oră. Distanţa de la ISU Constanţa până la malul lacului este de 10 kilometri.Din cauza condiţiilor de trafic, echipajele ISU au ajuns la locul evenimentului în aproximativ 15 minute.La ora 16.17, prima ambulanţă din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa a ajuns la locul accidentului.La ora 16.18, a fost alertată echipa de scafandri din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa şi a Centrului de Antrenament al ISU Constanţa.La ora 16.31, după aproximativ 20 minute de la momentul alarmării, se lansează prima barcă pneumatică de 10 persoane pentru căutare-salvare a ISU - al cărei motor porneşte la sfoară, şi nu la cheie. Motorul nu a pornit, dar barca a fost oricum utilizată în intervenţie cu ajutorul vâslelor.La ora 16.40, ISU Constanţa activează Planul de cooperare cu Ministerul Apărării Naţionale.La ora 16.45, este recuperată din apă prima victimă – dr. Vizireanu Laura – de către echipajul ISU din prima barcă; s-au început manevrele de resuscitare şi victima a fost transferată într-o barcă civilă cu motor, însoţită de un paramedic SMURD care a continuat manevrele de resuscitare până la preluarea pe mal de către echipajul de ambulanţă. Personalul ISU din prima barcă rămâne la faţa locului pentru a continua acţiunea de căutare-salvare.La ora 16.47, la 35 de minute de la anunţarea accidentului, se lansează la apă cea de-a doua barcă cu motor a ISU Constanţa.La ora 21.18, este găsit de scafandrii ISU Constanţa copilotul Crăcănel Ginel-Claudiu, la circa 10 metri dreapta de locul unde ulterior a fost găsită carlinga, imobilizat în scaunul elicopterului, la adâncimea de 4 metri, în condiţii de vizibilitate redusă.La ora 23.50, este găsită a treia victimă, pilotul Cătuneanu Petre Corneliu, la aproximativ 10 metri de carlingă.La ora 03.30, este găsită cea de-a patra victimă, asistenta Harton Gabriela Claudia, prinsă în centură în carlinga epavei.La ora 04.10, se încheie operaţiunea de căutare-salvare şi se iau măsuri pentru conservarea locului faptei, în vederea continuării cercetării la faţa locului pe timpul zilei.La solicitarea cotidianului ZIUA de Constanţa, oficialii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au precizat, prin nota de răspuns 351/VIII-3/2020, că procurorii Secţiei Parchetelor Militare au dispus clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă, cu privire la acţiunile/inacţiunile piloţilor, în calitate de membri ai echipajului de zbor al elicopterului, întrucât a intervenit decesul făptuitorilor.De asemenea, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă, cu privire la activităţile desfăşurate de operatorii din cadrul Biroului Răspuns Apel Unic de Urgenţă 112 Constanţa vizând preluarea apelurilor de urgenţă şi alertarea structurilor specializate de intervenţie pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă generată de producerea evenimentului de aviaţie în care a fost implicat elicopterul, respectiv cu privire la măsurile dispuse pentru căutarea-salvarea victimelor evenimentului de aviaţie în cauză şi activităţile de intervenţie desfăşurate de lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al jud. Constanţa, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General de Aviaţie, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, Ministerului Apărării Naţionale - Centrul 39 de Scafandri şi UM 01921 Baza 86 - Aeriană Borcea, Autorităţii Navale Română, Direcţiei Hidrografice Maritime şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, întrucât aceste acţiuni nu s-au interpus în lanţul cauzal care a determinat decesul victimelor, nefiind întrunite elementele de tipicitate ale acestei infracţiuni.Totodată, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infracţiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, întrucât faptele nu există, nefiind constatate încălcări ale dispoziţiilor legale sub acest aspect.Menţionăm că împotriva soluţiilor de clasare sus menţionate nu au fost formulate plângeri în procedura prealabilă prev. de art. 339 C. pr. penală (plângerea împotriva actelor procurorului), art. 340 şi urm. 