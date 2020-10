Dosarul cu sina ar putea deveni istorie. "Guvernul trebuie sa actioneze in mod concret, aplicat si sustinut pentru reducerea birocratiei"

Guvernul trebuie sa actioneze in mod "concret, aplicat si sustinut" pentru reducerea birocratiei si simplificarea procedurilor administrative in vederea eficientizarii si imbunatatirii serviciilor destinate oamenilor si mediului de afaceri, a afirmat secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, in cadrul Comitetul interministerial pentru coordonarea eforturilor de reducere a birocratiei si de simplificare a procedurilor administrative (Comitetul DEBIRO).