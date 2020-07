Dosarul de corupție in care Vasile Blaga a fost achitat se va rejudeca

Judecătorii Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, în care a fost achitat. Instanța a admis, joi, apelul DNA în dosarul în care Vasile Blaga a fost denunțat de fostul primar al Iașiului, Gheorghe Ștefan, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, […] The post Dosarul de corupție în care Vasile Blaga a fost achitat se va rejudeca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.