Dosarul lui Ghita, la un pas de rejudecare: Inalta Curte asteapta motivarea deciziei CCR privind completurile specializate

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a amanat audierile in dosarul in care fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu, deoarece Curtea Constitutionala nu a motivat decizia in cazul completurilor nespecializate in fapte de coruptie. Urmatorul termen: 7 octombrie.