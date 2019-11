Dosarul Lukoil se reia de la zero. Achitarea a fost anulata

Dosarul privind infractiuni economice in care au fost trimisi in judecata si achitati, in prima instanta, membri ai conducerii Rafinariei Petrotel Lukoil din Ploiesti si compania mama din Olanda va fi rejudecat, la instanta de fond, dupa ce magistratii Curtii de Apel Ploiesti au admis apelul inaintat de procurori la decizia de achitare luata de Tribunalul Prahova.