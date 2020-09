Dosarul Motorina“, termen azi la Tribunalul Constanta: Se cere arestarea mai multor soferi de autocisterne

Din cercetări, a reieșit faptul că, 7 bărbați (șoferi ai unor autocisterne), în timpul deplasării cu încărcătura de combustibil către destinație, s-ar fi abătut de la traseu, mai exact ar fi oprit în incinta societății comerciale în cadrul căreia își desfășurau activitatea, unde, cu ajutorul agentului de pază și al mecanicului, ar fi descărcat produsul petrolier în recipiente de diferite capacități, acestea fiind depozitate în magaziile societății cu scopul comercializării.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa va solicita azi Tribunalului Constanța arestarea preventivă a celor opt inculpați (șoferi pe autocisterne de transport carburant) cercetați pentru furt de motorină și benzină.Decizia de azi a Tribunalului va fi definitivă.De precizat că cererea procurorilor privind arestarea celor opt inculpați a fost analizată și de Judecătoria Constanța, instanță care a respins toate propunerile de arestare. Inculpații au fost puși în libertate. Doi dintre ei au fost plasați sub control judiciar.Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpați trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie în raza căreia domiciliază, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.Amintim că urmare a cercetărilor într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au depistat în flagrant delict un bărbat, șofer pe o autocisternă de transport carburant, în timp ce ar fi sustras 50 de litri de produs petrolier cu miros specific de benzină.Din cercetări, a reieșit faptul că, 7 bărbați (șoferi ai unor autocisterne), în timpul deplasării cu încărcătura de combustibil către destinație, s-ar fi abătut de la traseu, mai exact ar fi oprit în incinta societății comerciale în cadrul căreia își desfășurau activitatea, unde, cu ajutorul agentului de pază și al mecanicului, ar fi descărcat produsul petrolier în recipiente de diferite capacități, acestea fiind depozitate în magaziile societății cu scopul comercializării.În continuare, polițiștii au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Constanța.