Dosarul ofițerului de la Academia de Poliție care a amenințat o jurnalista cu moartea ajunge la DNA

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au declinat către DNA dosarul în care un ofiţer de la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” este cercetat pentru că ar fi ameninţat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Şercan, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii parchetului. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, The post Dosarul ofițerului de la Academia de Poliție care a amenințat o jurnalistă cu moartea ajunge la DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.