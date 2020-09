Dosarul Retrocedarilor din Constanta. Radu Mazare se arunca din nou la mila Curtii Supreme, pe 6 octombrie

Fostul primar Radu Mazăre, cot la cot cu cei mai mulți dintre suspecții din proces, au apelat la o nouă cale de atac, recursul în casație.

Termenul a fost preschimbat, urmând ca suspecții să apeleze la clemența Curții Supreme pe data de 6 octombrie.

Prin Decizia definitivă 32/A din februarie 2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de detenție.

Recurenți în casație

Decizia definitivă a Curții Supreme

Pe masa magistraților Curții Supreme din România a ajuns, din nou, Dosarul Retrocedărilor din Constanța. Fostul primar Radu Mazăre, cot la cot cu cei mai mulți dintre suspecții din proces, au apelat la o nouă cale de atac, recursul în casație.Dosarul are numărul 1721/1/2020 și ar fi trebuit să fie analizat astăzi de către judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție. Termenul a fost însă preschimbat, urmând ca suspecții să apeleze la clemența Curții Supreme pe data de 6 octombrie.Condamnat la nouă ani de detenție, edilul constănțean a formulat recurs în casație împotriva hotărârii care l-a trimis în spatele gratiilor.Aceeași cale de atac a fost declarată și de fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, dar și de Constantin Racu, Ramona Daniela Dospinescu, Ion Marica, Dan Miron, Bogdan Ghițulescu, Răsvan Mircea Tudorache, Paraschiva Barbu și Niculae Nejloveanu.Lista recurenților nu se oprește aici, ci continuă cu Daniel Ene, Georgică Giurgiucanu, Emil Dragoș Săvulescu, Aurel Jean Andrei, Valentin Gheorghe Ionescu, Cristi Borcea, Ruxandra Luminița Darie, Marius și Carmen Pușcași, dar și Alin Horațiu Dima.Așa cum am precizat anterior, cazul ar fi urmat să fie analizat astăzi de magistrații Completului C2 Filtru, din cadrul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție.Termenul însă a fost preschimbat, astfel că pledoariile vor fi susținute pe data de 6 octombrie, de la ora 9.00.Prin Decizia definitivă 32/A din februarie 2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de detenție, pentru nelegalități comise în legătură cu retrocedarea mai multor terenuri din Constanța.Printre cei ce au formulat recursul în casație, se numără următorii:Nicuşor Daniel Constantinescu: cinci ani de închisoare.Constantin Racu: şase ani şi zece luni de închisoare.Daniela Ramona Dospinescu: şapte ani şi şase luni de închisoare.Ion Marica: cinci ani de închisoare.Dan Miron: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Bogdan Ghiţulescu: patru ani de închisoare.Răsvan Mircea Tudorache: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Paraschiva Barbu: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Niculae Nejloveanu: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.