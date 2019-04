Dosarul Revolutiei a ajuns pe masa judecatorilor: Prea putin si prea tarziu? "Pentru victime nu e niciodata prea tarziu"

La treizeci de ani de la evenimentele din 1989, doar trei inculpati au fost trimisi in judecata in Dosarul Revolutiei si multi au spus ca "e prea putin si prea tarziu". "Pentru victime nu e niciodata prea tarziu", spune fostul procuror Dan Voinea, in timp ce avocatul Antonie Popescu crede ca au ramas neinvestigate anumite aspecte "mult mai dure", unele probe fiind distruse intre timp.