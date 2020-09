Dosarul "Tabita Tour" a revenit in camera preliminara, la Tribunalul Alba, dupa ce a fost "plimbat" pe la Bistrita si Bucuresti. Acuzatiile aduse de DIICOT familiei Sighiartau

Dupa mai bine de un an de zile, perioada in care a fost "plimbat" pe la trei instante, dosarul privind acuzatiile de evaziune fiscala si de constituire a unui grup infractional organizat aduse de DIICOT Alba Iulia proprietarilor grupului de firme Filadelfia din Bistrita-Nasaud a intrat efectiv in faza camerei preliminare.