Dosarul vizand casele detinute de familia Iohannis a fost clasat de Parchetul General

Dosarul deschis ca urmare a plangerii penale vizand locuintele detinute de presedinte a fost clasat in 6 ianuarie, au transmis pentru News.ro surse oficiale din Parchetul General.

Sursele citate nu au putut preciza ce alte audieri au mai avut loc in acest caz, in afara celei a sotiei presedintelui, Carmen Iohannis.

Conform acelorasi surse, clasarea a fost decisa in baza articolului 16) din Codul de procedura penala, referitor la Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Prevederea invocata fost cea conform careia ”exista autoritate de lucru judecat”.

Dosarul a fost deschis ca urmare a plangerii penale formulate de Lumea Justitiei. Plangerea ii vizeaza pe sotii Iohannis si pe notarul Radu Gabriel Bucsa din Sibiu, in legatura cu modul in care cuplul prezidential a intrat, din 1999, in posesia a doua imobile din centrul Sibiului, situate in strada Nicolae Balcescu nr. 29 si in strada Gheorghe Magheru nr. 35.

Lumea Justitiei sustine ca sotii Iohannis au folosit suma de 320.000 de euro obtinuta cu titlul de chirie pentru imobilul din strada Nicolae Balcescu, ocupat de o sucursala a Raiffeisen Bank vreme de 14 ani, pentru a achizitiona alte imobile, in conditiile in care Tribunalul Brasov si Curtea de Apel Brasov au conchis ca nu au fost cumparatori de buna-credinta, anuland definitiv actul de vanzare-cumparare, dar si actele de mostenire care au stat la baza preluarii din patrimoniul statului a imobilului.

Cei 320.000 euro au fost folosit pentru achizitionarea altor trei imobile, respectiv casele din str. Somesului nr. 13, str. Magura nr. 9 si str. Magura nr. 11, la randul lor inchiriate, sustine Lumea justitiei.

