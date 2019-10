Doua anotimpuri in Capitala in urmatoarele zile - Ce temperaturi ne așteapta

Votul pe moțiunea de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului Dăncilă urma sa aiba loc sâmbătă. Propunerea lui Florin Iordache a primit 13 voturi marti seara in birourile permanete ale camerelor. Numai ca in sedinta de miercuri nu a mai fost citita motiunea ca sa fie votata sambata, intrucat PNL a cerut schimbare pe ordinea de zi, iar Iordache a inchis sedinta in plen, dupa ce votul a fost in favoarea liberalilor. Practic PSD nu a avut majoritate in plen.