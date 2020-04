Doua asociatii din Italia au distribuit cateva ajutoare alimentare familiilor de romani aflate in dificultate in aceste momente.

Asociatia DACIA Cosenza, scrie pe pagina de facebook ca, in parteneriat cu Asociatia Banco Alimentare a distribuit la domiciliu, pentru aproximativ 65 de persoane, cateva ajutoare alimentare pentru familiile de romani aflate in dificultate in aceste momente. Pachetele de alimente au continut diferite tipuri de legume la conserva, ton, lapte, branza, paste, biscuiti, suc. Tot ei mai scriu ca "Voluntarii Asociatiei noastre au participat pe cheltuiala proprie la deplasarile de distributie de alimente. Facem aceste precizari pentru ca recent am fost denigrati tocmai de catre conationali ai nostri."