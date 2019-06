Doua atacuri armate, in Bucuresti si Ilfov! Patru oameni au fost raniti. Unul dintre pistolari este liber!

Atacator google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru oameni au fost impuscati pe strada, in doua atacuri armate ce au dat alarma in Bucuresti si Ilfov. Chiar in centrul Capitalei, un individ inarmat a tras la intamplare cu un pistol de tip airsoft. Ranit de proiectile, un batran a ajuns la spital. Cateva ore mai tarziu, un alt atacator a impuscat trei barbati, in Voluntari, din razbunare. Sambata, putin inainte de ora 22.00, un barbat in varsta de 50 de ani a scos un pistol cu bile si a inceput sa traga la intamplare, pe bulevardul Carol. Un barbat de 83 de ani, care trecea prin zona, a devenit victima. Pistolul cu care a tras individul este de tip airsoft. Surse din ancheta spun ca individul l-ar fi cumparat pe internet. De altfel, pentru o astfe ...