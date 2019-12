Doua bannere au aparut pe Podul Constanta, care azi implineste 80 de ani. Iata cine le-a arborat si de ce

Consilierul local Cristian Bulfon a arborat 2 bannere pe Podul Constanta, chiar in ziua in care se implinesc 80 de ani de la inaugurarea acestui obiectiv de infrastructura. Scopul demersului este sa atraga atentia ca, fara masuri de urgenta, Calea Grivitei se va bloca in curand, in zona podului.