Doua bombardiere rusesti au survolat Marea Neagra timp de 5 ore

Doua bombardiere rusesti pe distante lungi de tipul Tu-22M3 au survolat Marea Neagra in cadrul unei operatiuni de patrulare de rutina, al caror zbor a durat in jur de 5 ore, timp in care au parcurs 4.500 de kilometri, transmite miercuri canalul de televiziune Rossia-24, citand un comunicat al Ministerului rus al Apararii.