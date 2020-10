Doua centre sociale din subordinea DGASPC Olt au intrat in carantina dupa ce au fost confirmate mai multe cazuri de coronavirus

Centrele rezidentiale din Slatina si Cezieni ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Olt au intrat in carantina dupa ce in aceste institutii au fost confirmate zeci de cazuri de COVID-19 atat in randul salariatilor, cat si al beneficiarilor, potrivit directorului DGASPC, Radita Pirosca.