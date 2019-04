Doua cutremure s-au produs in toiul noptii. Iata ce magnitudine au avut

cutremur 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua seisme s-au produs in toiul noptii in judetul Vrancea marti seara, la un interval de doua ore unul de celalalt, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Unul din seisme a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter. Exercitiu tactic in caz de cutremur la nivelul Penitenciarului Iasi Primul cutremur a fost inregistrat la ora locala 23:13. Seismul a avut o magnitudine de 2.1 pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 84 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Odobesti (32km), Panciu (40km), Ramnicu Sarat (43km), Focsani (44km), Marasesti (51km). Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 01:14 si a avut o magnitudine de 3,3 pe scara Rich ...